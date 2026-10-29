Мелания Трамп подтвердила, что Украина и Россия начали разминирование для доставки гуманитарной помощи в Олешки

Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что Украина и Россия начали разминирование территорий для обеспечения доставки гуманитарной помощи во временно оккупированные Олешки Херсонской области. По ее словам, соответствующую информацию она получила от уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, пишет УНН.

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Мелания Трамп заявила, что работы по разминированию должны создать условия для безопасной доставки гуманитарных грузов в населенный пункт, находящийся под российской оккупацией.

Жителей Олешек эвакуируют в Крым или рф перед возвращением в Украину - FT

В то же время подробности относительно мест проведения работ, их масштабов и сроков завершения пока не сообщаются. Официального подтверждения начала разминирования с украинской стороны в сообщении нет.

Жителей Олешек планируют эвакуировать через Россию и Беларусь

Ранее стало известно об особом механизме возвращения жителей оккупированных Олешек на подконтрольную Украине территорию.

По информации ASTRA, люди, которые захотят выехать из города, сначала должны будут добраться до Анапы в Краснодарском крае России.

"Херсон, который постоянно находился под обстрелами, буквально ожил" - Лубинец о гуманитарной операции

Оттуда их планируют перевозить военно-транспортными самолетами Министерства обороны РФ в белорусский Гомель. После этого они смогут вернуться в Украину.

Как отмечает издание, такой порядок эвакуации предусмотрен соглашением о прекращении огня. В то же время конкретные условия реализации этого механизма и сроки начала перевозок не уточняются.

В Олешках разминируют маршруты для эвакуации гражданских