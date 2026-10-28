В Олешках разминируют маршруты для эвакуации гражданских

В Олешках Херсонской области в рамках гуманитарной миссии проводят разминирование маршрутов. Это сделано для того, чтобы безопасно доставить помощь гражданским и вывезти желающих. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Лубинец отметил, что контактирует с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой. Работа ведется при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп, благодаря которой удалось достичь договоренностей и перейти к их выполнению.

По его словам, с 27 октября на территориях действует режим прекращения огня, россияне соблюдают договоренности.

В настоящее время продолжается разминирование маршрутов. Это важный этап для безопасной доставки гуманитарной помощи и последующего выезда гражданских, которые хотят покинуть город. В рамках договоренностей, достигнутых мной и Яной Лантратовой как руководителями переговорных групп, продолжаем работать над реализацией миссии. Наша общая цель — обеспечить помощь людям и возможность добраться до безопасной территории - добавил он.

Напомним

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Генеральный штаб ВСУ тем временем призвал граждан ориентироваться исключительно на официальные сообщения относительно гуманитарной операции.

В Олешках уже 30 часов действует режим тишины без единого инцидента - Лубинец