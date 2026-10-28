В Олешках уже 30 часов действует режим тишины без единого инцидента — Лубинец

Во временно оккупированных Олешках на Херсонщине, где началась гуманитарная миссия, — 30 часов режима тишины без единого инцидента. Об этом утром 28 октября сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в соцсетях, пишет УНН.

30 часов режима тишины в Олешках без единого инцидента. Это стало возможным в том числе благодаря постоянной коммуникации между мной и Уполномоченной по правам человека в рф Яной Лантратовой. Мы остаёмся на связи и координируем выполнение достигнутых договорённостей - написал Лубинец.

Омбудсмен отдельно выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп, "которая лично уделяет своё время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям в Олешках". "Её непосредственная вовлечённость и координация усилий сторон являются важной составляющей этого процесса", — подчеркнул он.

"А также благодарю всю её команду за последовательную поддержку, постоянную коммуникацию и все усилия. Наша общая цель — обеспечить помощь гражданскому населению Олешек и создать условия для безопасного выезда тех, кто в этом нуждается. Продолжаем работать. Самое главное — жизнь и безопасность людей", — указал Лубинец.

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определённом районе временно оккупированных Олешек на Херсонщине. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — будет отвечать за координацию процесса.

Лубинец ещё ночью указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договорённости".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

Генеральный штаб ВСУ тем временем призвал граждан ориентироваться исключительно на официальные сообщения относительно гуманитарной операции.