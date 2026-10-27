Жителей Олешек эвакуируют в Крым или рф перед возвращением в Украину - FT
Киев • УНН
Перед возвращением Олешек под контроль Украины жителей эвакуируют в Крым или россию. Гуманитарная миссия продлится до 1 ноября.
Жители Олешек Херсонской области перед возвращением на территорию Украины будут эвакуированы в оккупированный Крым или на территорию российской федерации. Об этом идется в материале Financial Times, передает УНН.
Детали
До этого глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия назвал сроки режима тишины в рамках проведения гуманитарной миссии в Олешках. По его словам, режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября. Он назвал это "самой масштабной деэскалацией с 2022 года".
Позже в офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца сообщили, что после завершения миссии 2 ноября состоится пресс-конференция омбудсмена, на которой он расскажет все детали.
Что известно о гуманитарной миссии в Олешках
Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек на Херсонщине. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках.
Напомним
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призвал украинцев передавать информацию о жителях временно оккупированных Олешек на Херсонщине, которые нуждаются в помощи.