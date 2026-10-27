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Техніка

Жителів Олешок евакуюють до Криму або рф перед поверненням в Україну - FT

Київ • УНН

 • 432 перегляди

Перед поверненням Олешок під контроль України жителів евакуюють до Криму або росії. Гуманітарна місія триватиме до 1 листопада.

Жителів Олешок евакуюють до Криму або рф перед поверненням в Україну - FT

Жителі Олешок Херсонської області перед поверненням на територію України, будуть евакуйовані до окупованого Криму, або на територію російської федерації. Про це йдеться в матеріалі Financial Times, передає УНН.

Деталі

До того голова фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія назвав терміни режиму тиші в межах проведення гуманітарної місії в Олешках. За його словами, режим тиші триватиме з 27 жовтня до 22:59 години 1 листопада. Він назвав це "наймасштабнішою деескалацією від 2022 року".

Згодом у Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця зазначили, що після завершення місії 2 листопада буде пресконференція омбудсмана, де він розповість всі деталі.

Що відомо про гуманітарну місію в Олешках

Україна оголосила з 03:00 27 жовтня за київським часом режим припинення вогню у визначеному районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Це необхідно для проведення гуманітарної операції, доставки допомоги жителям міста та підготовки до безпечного виїзду цивільного населення.

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов вранці 27 жовтня оголосив про початок гуманітарної місії в Олешках.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав українців передавати інформацію про жителів тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині, які потребують допомоги.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в Україні
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