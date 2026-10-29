Мелания Трамп объявила о документировании миссии в Олешках

Документированием гуманитарной миссии в Олешках займутся четыре американских журналиста. Об этом заявила первая леди США Мелания Трамп 29 октября в X, пишет УНН.

Четыре американских журналиста из Newsmax будут работать в Олешках, сотрудничая с российскими и украинскими руководителями по гуманитарным вопросам. Выступая в качестве нейтральных наблюдателей, они независимо будут фиксировать и документировать эту историческую гуманитарную миссию - сообщила Мелания Трамп.

Мелания Трамп подтвердила, что Украина и Россия начали разминирование для доставки гуманитарной помощи в Олешки

Что известно о гуманитарной миссии в Олешках

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определённом районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место — он будет отвечать за координацию процесса. Лубинец ещё в ночь на 27 октября указал: "Олешки: начался режим тишины, украинская сторона выполняет свои договорённости".

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

28 октября сообщалось, что в Олешках в рамках гуманитарной миссии начали разминирование маршрутов.

Первая леди США Мелания Трамп лично уделяет время и внимание гуманитарной миссии и помощи гражданским людям в Олешках.