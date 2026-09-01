Кабмин вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, уже найдено 70 млрд гривен

Фото: t.me/Koretskyi_official

Кабинет министров вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, которые не закреплены за нуждами обороны. Правительство уже планирует сэкономить около 70 млрд гривен, которые планируют направить на финансирование Сил обороны. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий во время заседания парламента, передает УНН.

Детали

Также правительство вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, которые не закреплены за нуждами обороны. По результатам мы уже нашли 70 млрд экономии, которые в полном объеме пойдут, будут направлены на нужды обороны - сказал Корецкий.

В то же время он отметил, что правительство должно выполнить все социальные обязательства.

Таким образом, что касается пенсий, зарплат — проблем не будет. При подготовке бюджета на 27-й год мы также должны исходить из принципа максимальной экономии каждой бюджетной гривны. Прошу депутатов активно присоединиться к процессу формирования бюджета на 27-й год - добавил Корецкий.

Напомним

Парламентская фракция "Слуга народа" провела встречу с правительственными чиновниками, на которой обсудили финансирование Госбюджета, в том числе на следующий год, и потребность в 175,4 млрд евро, до 76% из которых — на оборону, стоимость войны ежегодно растет примерно на 15–16 млрд долларов, а 23,5 млрд евро дефицита сейчас не имеют подтвержденных источников покрытия.