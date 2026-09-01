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Кабмін запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, вже знайдено 70 млрд гривень

Київ • УНН

 • 1452 перегляди

Уряд запроваджує жорстку економію бюджетних коштів поза обороною. Заощаджені 70 млрд гривень спрямують на потреби Сил оборони.

Кабмін запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, вже знайдено 70 млрд гривень
Фото: t.me/Koretskyi_official

Кабінет міністрів запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені на потреби оборони. Уряд вже планує заощадити про 70 млрд гривень, які планують спрямувати на фінансування Сил оборони. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час засідання парламенту, передає УНН.

Деталі

Також уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами ми вже знайшли 70 млрд економії, які в повному обсязі підуть, будуть спрямовані на потреби оборони

- сказав Корецький.

Водночас він зазначив, що уряд має виконати всі соціальні зобов'язання. 

Таким чином щодо пенсії, зарплат - проблем не буде. Під час підготовки бюджету на 27-й рік ми також маємо виходити з принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні. Прошу депутатів активно долучитися до процесу формування бюджету на 27-й рік

- додав Корецький.

Нагадаємо

Парламентська фракція "Слуга народу" провела зустріч з урядовцями, де обговорили фінансування Держбюджету, у тому числі на наступний рік, і потреба - 175,4 млрд євро, до 76% з яких - на оборону, вартість війни щороку росте на близько 15-16 млрд доларів, і 23,5 млрд євро дефіциту нині не мають підтверджених джерел покриття.

Павло Башинський

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