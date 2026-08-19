Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуры Хмары и Сыбиги - Арахамия

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде Украины встретилась с кандидатами на должности министров обороны и иностранных дел Евгением Хмарой и Андреем Сибигой. Об этом сообщил народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

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Как отметил нардеп, внесение кандидатур министра обороны и министра иностранных дел Украины является исключительной компетенцией Президента Украины. Он добавил, что фракция "Слуга народа" поддерживает Владимира Зеленского и предложенных им кандидатов.

Андрея Сибигу Арахамия назвал "опытным дипломатом, мощным членом команды, которого все хорошо знают.

Он не нуждается в дополнительных рекомендациях, важно продолжать работу, которую он ведет уже давно - подчеркнул нардеп.

В то же время Евгения Хмару он назвал "боевым офицером, который неоднократно рисковал жизнью ради Украины и хорошо зарекомендовал себя на военной службе и при исполнении обязанностей министра обороны".

Он обозначил приоритеты работы: продолжать перехватывать стратегическую инициативу, переносить войну на территорию врага, беречь человеческий капитал, развивать технологии и оборонно-промышленный комплекс. Евгений Хмара выступает за сохранение положительных наработок и людей, которые хорошо зарекомендовали себя в Министерстве обороны. Фракция разделяет его взгляды и поддержит его кандидатуру в зале - резюмировал Арахамия.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуры Евгения Хмары на должность министра обороны и Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел.