Фракція "Слуга народу" підтримала кандидатури Хмари та Сибіги - Арахамія

Фракція "Слуга народу" у Верховній Раді України зустрілась з кандидатами на посади міністрів оборони і закордонних справ Євгенієм Хмарою і Андрієм Сибігою. Про це повідомив народний депутат, очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.

Як зазначив нардеп, внесення кандидатів Міністра оборони та Міністра закордонних справ України є виключно компетенцією Президента України. Він додав, що фракція "Слуга народу" підтримує Володимира Зеленського і запропонованих ним кандидатів.

Андрія Сибігу Арахамія назвав "досвідченим дипломатом, потужним членом команди, якого всі добре знають.

Він не потребує додаткових рекомендацій, важливо продовжувати роботу, яку він веде давно

Водночас Євгенія Хмару він назвав "бойовим офіцером, який неодноразово ризикував життям заради України і добре зарекомендував себе на військовій службі і виконуючи обов’язки Міністра оборони".

Він окреслив пріоритети роботи: продовжувати перехоплювати стратегічну ініціативу, переносити війну на територію ворога, берегти людський капітал, розвивати технології та оборонно-промисловий комплекс. Євгеній Хмара виступає за збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе у Міністерстві оборони. Фракція поділяє його погляди і підтримуватиме його кандидатуру в залі