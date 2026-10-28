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Рада провалила голосование за запрет строительства ветряков в Карпатах: кто голосовал против

Киев • УНН

 • 1562 просмотра

Рада провалила две поправки относительно запрета ветряков в Карпатах и заповедных зонах. Против дважды голосовал Андрей Мотовиловец.

Рада провалила голосование за запрет строительства ветряков в Карпатах: кто голосовал против

Верховная рада не поддержала поправки, предусматривавшие запрет строительства ветроэлектростанций в горных районах Карпат и на природоохранных территориях. Среди депутатов, голосовавших против, были председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Андрей Мотовиловец. Об этом сообщает общественная инициатива "Игла", пишет УНН.

Детали

По данным активистов, 15 октября парламент рассмотрел две поправки народного депутата от "Голоса" Романа Лозинского к законопроектам №15460 и №16051-1.

Поправки предусматривали ограничения на строительство ветроэлектростанций в Карпатах, а также поручение правительству разработать комплексный законопроект о защите гор. Однако они набрали только 141 и 134 голоса соответственно при необходимых 226.

Кто из депутатов не поддержал защиту Карпат

По информации "Иглы", хотя бы одну из двух поправок поддержали 185 народных депутатов, в частности 110 представителей "Слуги народа". В то же время Андрей Мотовиловец стал единственным парламентарем, который дважды проголосовал против.

Ветеран и биолог общественной организации "Терен" Андрей Тупиков раскритиковал промедление правительства с подготовкой отдельного законопроекта о защите Карпат.

За это время можно было разработать отдельный законопроект и подать его в Раду. Но его до сих пор нет. Голосование по этим двум поправкам показало: поддержка в зале есть, и собрать голоса будет реально

– подчеркнул он.

Активисты также обращают внимание на строительство ветроэлектростанций на полонине Руна на высоте около 1400 метров. Природоохранники опасаются, что дальнейшее освоение высокогорных территорий может нанести вред экосистемам Карпат.

Рада одобрила бюджетные выводы к Бюджету-2027 - что это означает и когда финальное голосование27.10.26, 12:46 • 19009 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоПолитика
Давид Арахамия
Слуга народа
Верховная Рада
Карпатские горы