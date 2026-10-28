Рада провалила голосование за запрет строительства ветряков в Карпатах: кто голосовал против

Верховная рада не поддержала поправки, предусматривавшие запрет строительства ветроэлектростанций в горных районах Карпат и на природоохранных территориях. Среди депутатов, голосовавших против, были председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его первый заместитель Андрей Мотовиловец. Об этом сообщает общественная инициатива "Игла", пишет УНН.

Детали

По данным активистов, 15 октября парламент рассмотрел две поправки народного депутата от "Голоса" Романа Лозинского к законопроектам №15460 и №16051-1.

Поправки предусматривали ограничения на строительство ветроэлектростанций в Карпатах, а также поручение правительству разработать комплексный законопроект о защите гор. Однако они набрали только 141 и 134 голоса соответственно при необходимых 226.

Кто из депутатов не поддержал защиту Карпат

По информации "Иглы", хотя бы одну из двух поправок поддержали 185 народных депутатов, в частности 110 представителей "Слуги народа". В то же время Андрей Мотовиловец стал единственным парламентарем, который дважды проголосовал против.

Ветеран и биолог общественной организации "Терен" Андрей Тупиков раскритиковал промедление правительства с подготовкой отдельного законопроекта о защите Карпат.

За это время можно было разработать отдельный законопроект и подать его в Раду. Но его до сих пор нет. Голосование по этим двум поправкам показало: поддержка в зале есть, и собрать голоса будет реально – подчеркнул он.

Активисты также обращают внимание на строительство ветроэлектростанций на полонине Руна на высоте около 1400 метров. Природоохранники опасаются, что дальнейшее освоение высокогорных территорий может нанести вред экосистемам Карпат.

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