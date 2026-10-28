Рада провалила голосування за заборону будівництва вітряків у Карпатах: хто голосував проти

Верховна Рада не підтримала поправки, які передбачали заборону будівництва вітроелектростанцій у гірських районах Карпат та на природоохоронних територіях. Серед депутатів, які голосували проти, були голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його перший заступник Андрій Мотовиловець. Про це повідомляє громадська ініціатива "Голка", пише УНН.

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За даними активістів, 15 жовтня парламент розглянув дві поправки народного депутата від "Голосу" Романа Лозинського до законопроєктів №15460 та №16051-1.

Поправки передбачали обмеження будівництва вітроелектростанцій у Карпатах, а також доручення уряду розробити комплексний законопроєкт щодо захисту гір. Однак вони набрали лише 141 та 134 голоси відповідно за необхідних 226.

Хто з депутатів не підтримав захист Карпат

За інформацією "Голки", хоча б одну з двох поправок підтримали 185 народних депутатів, зокрема 110 представників "Слуги народу". Водночас Андрій Мотовиловець став єдиним парламентарем, який двічі проголосував проти.

Ветеран і біолог громадської організації "Терен" Андрій Тупіков розкритикував зволікання уряду з підготовкою окремого законопроєкту про захист Карпат.

За цей час можна було розробити окремий законопроєкт і подати його до Ради. Але його досі немає. Голосування за ці дві правки показало: підтримка в залі є, і зібрати голоси буде реально – наголосив він.

Активісти також звертають увагу на будівництво вітроелектростанцій на полонині Руна на висоті близько 1400 метрів. Природоохоронці побоюються, що подальше освоєння високогірних територій може завдати шкоди екосистемам Карпат.

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