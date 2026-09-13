Россия может вернуться к переговорам в начале октября — Арахамия
Киев • УНН
Давид Арахамия заявил, что Россия может возобновить переговоры после выборов в Госдуму. По его словам, в настоящее время процессу не хватает «существенного содержания».
Россия может вернуться к переговорному процессу по завершению войны уже в начале октября. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает УНН.
Детали
По его словам, в начале октября, после выборов в Государственную думу, россияне вернутся за стол переговоров о мире.
Единственный способ построить такой "туннель" — это наладить системный, регулярный переговорный процесс в одном месте, с участием одних и тех же людей, которые собираются регулярно. Я понимаю: на начальном этапе это может разочаровывать людей, которые ежедневно страдают от атак. Но, так или иначе, это — основа и фундамент для достижения результата
Он добавил, что в настоящее время в переговорном процессе не хватает "существенного содержания".
Напомним
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