Россия может вернуться к переговорам в начале октября — Арахамия

Россия может вернуться к переговорному процессу по завершению войны уже в начале октября. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, сообщает УНН.

Детали

По его словам, в начале октября, после выборов в Государственную думу, россияне вернутся за стол переговоров о мире.

Единственный способ построить такой "туннель" — это наладить системный, регулярный переговорный процесс в одном месте, с участием одних и тех же людей, которые собираются регулярно. Я понимаю: на начальном этапе это может разочаровывать людей, которые ежедневно страдают от атак. Но, так или иначе, это — основа и фундамент для достижения результата — сказал Арахамия.

Он добавил, что в настоящее время в переговорном процессе не хватает "существенного содержания".

Напомним

В Вашингтоне довольны последними переговорами в Москве и Киеве по установлению мира в Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

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