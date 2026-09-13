росія може повернутися до переговорів на початку жовтня - Арахамія
Київ • УНН
Давид Арахамія заявив, що росія може відновити переговори після виборів до держдуми. За його словами, наразі процесу бракує "суттєвого змісту".
росія може повернутися до переговорного процесу щодо завершення війни вже на початку жовтня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, на початку жовтня, після виборів до державної думи, росіяни повернуться за стіл переговорів щодо миру.
Єдиний спосіб побудувати такий "тунель" - це налагодити системний, регулярний переговорний процес в одному місці, за участі одних і тих самих людей, які збираються регулярно. Я розумію: на початковому етапі це може розчаровувати людей, які щодня страждають від атак. Але, так чи інакше, це - основа та фундамент для досягнення результату
Він додав, що наразі в переговорному процесі бракує "суттєвого змісту".
Нагадаємо
У Вашингтоні задоволені останніми переговорами у москві та Києві щодо встановлення миру в Україні. Про це заявив спецпосланець президента США Джаред Кушнер.
Переговори України, США та рф: Зеленський назвав терміни можливого прогресу та порядок денний10.09.26, 23:19 • 4263 перегляди