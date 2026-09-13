росія може повернутися до переговорів на початку жовтня - Арахамія

росія може повернутися до переговорного процесу щодо завершення війни вже на початку жовтня. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, повідомляє УНН.

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За його словами, на початку жовтня, після виборів до державної думи, росіяни повернуться за стіл переговорів щодо миру.

Єдиний спосіб побудувати такий "тунель" - це налагодити системний, регулярний переговорний процес в одному місці, за участі одних і тих самих людей, які збираються регулярно. Я розумію: на початковому етапі це може розчаровувати людей, які щодня страждають від атак. Але, так чи інакше, це - основа та фундамент для досягнення результату - сказав Арахамія.

Він додав, що наразі в переговорному процесі бракує "суттєвого змісту".

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