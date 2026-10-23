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Трамп заявил, что Мелания "хочет спасти детей" и помогла договориться о перемирии в Олешках

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Украина и россия сотрудничали с Меланией ради спасения детей. Локальное перемирие вступит в силу 29 октября.

Трамп заявил, что Мелания "хочет спасти детей" и помогла договориться о перемирии в Олешках
Дональд и Мелания Трамп. Фото: Reuters

Мелания "хочет спасти детей", и обе стороны сотрудничали с ней для достижения режима прекращения огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Дональд Трамп сообщил журналистам, что и Украина, и россия сотрудничают с его женой Меланией. В Белом доме заявили, что первой леди удалось добиться прекращения огня в городе Олешки.

Он отметил, что его жена "хочет спасти детей, и именно на этом она сосредоточена".

Трамп добавил, что это была инициатива Мелании: после того как она связалась с обеими сторонами, выяснилось, что они также стремились к этому.

Соглашение о локальном прекращении огня вступит в силу 29 октября.

Отвечая на последующие вопросы журналистов, Трамп назвал работу Мелании "превосходной" и добавил, что она "очень усердно над этим работала".

"Она хочет, чтобы дети вернулись к своим семьям — этот вопрос касается россии и Украины", — добавил он.

"Кстати, они договорились о прекращении огня в очень сложном месте, и сейчас происходит обмен детьми; она проделала превосходную работу".

Операция будет максимально сложной: Лубинец рассказал, как будут эвакуировать людей из Олешек23.10.26, 19:46 • 17126 просмотров

Напомним

Ранее США объявили о договоренности между россией и Украиной о локальном прекращении огня в оккупированных Олешках.

Впоследствии глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подтвердил, что в ближайшее время начнется операция по деблокированию населенного пункта Олешки Херсонской области и его окрестностей. 

Кроме того, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что россия объявила режим "прекращения огня" в районе оккупированных Олешек для проведения "гуманитарной операции". Он наступит в ночь на 27 октября. 

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
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Мелания Трамп
Война в Украине
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Дональд Трамп
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Соединённые Штаты
Украина