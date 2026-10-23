Трамп заявил, что Мелания "хочет спасти детей" и помогла договориться о перемирии в Олешках
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Украина и россия сотрудничали с Меланией ради спасения детей. Локальное перемирие вступит в силу 29 октября.
Мелания "хочет спасти детей", и обе стороны сотрудничали с ней для достижения режима прекращения огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Дональд Трамп сообщил журналистам, что и Украина, и россия сотрудничают с его женой Меланией. В Белом доме заявили, что первой леди удалось добиться прекращения огня в городе Олешки.
Он отметил, что его жена "хочет спасти детей, и именно на этом она сосредоточена".
Трамп добавил, что это была инициатива Мелании: после того как она связалась с обеими сторонами, выяснилось, что они также стремились к этому.
Соглашение о локальном прекращении огня вступит в силу 29 октября.
Отвечая на последующие вопросы журналистов, Трамп назвал работу Мелании "превосходной" и добавил, что она "очень усердно над этим работала".
"Она хочет, чтобы дети вернулись к своим семьям — этот вопрос касается россии и Украины", — добавил он.
"Кстати, они договорились о прекращении огня в очень сложном месте, и сейчас происходит обмен детьми; она проделала превосходную работу".
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Напомним
Ранее США объявили о договоренности между россией и Украиной о локальном прекращении огня в оккупированных Олешках.
Впоследствии глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подтвердил, что в ближайшее время начнется операция по деблокированию населенного пункта Олешки Херсонской области и его окрестностей.
Кроме того, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что россия объявила режим "прекращения огня" в районе оккупированных Олешек для проведения "гуманитарной операции". Он наступит в ночь на 27 октября.