Трамп заявив, що Меланія "хоче врятувати дітей" і допомогла домовитися про перемир’я в Олешках

Дональд і Меланія Трамп. Фото: Reuters

Меланія "хоче врятувати дітей", і обидві сторони співпрацювали з нею задля досягнення режиму припинення вогню. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає УНН із посиланням на Sky News.

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Дональд Трамп повідомив журналістам, що і Україна, і росія співпрацюють з його дружиною Меланією. У Білому домі заявили, що першій леді вдалося домогтися припинення вогню в місті Олешки.

Він зазначив, що його дружина "хоче врятувати дітей, і саме на цьому вона зосереджена".

Трамп додав, що це була ініціатива Меланії: після того, як вона зв’язалася з обома сторонами, виявилося, що вони також прагнули цього.

Угода про локальне припинення вогню набуде чинності 29 жовтня.

Відповідаючи на подальші запитання журналістів, Трамп назвав роботу Меланії "чудовою" і додав, що вона "дуже наполегливо над цим працювала".

"Вона хоче, щоб діти повернулися до своїх родин — це питання стосується Росії та України", — додав він.

"До речі, вони домовилися про припинення вогню в дуже складному місці, і зараз відбувається обмін дітьми; вона виконала чудову роботу".

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Раніше США оголосили про домовленість між росією та Україною про локальне припинення вогню в окупованих Олешках.

Згодом голова фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія підтвердив, що найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки Херсонської області та його околиць.

Крім того, начальник російського Генштабу валерій герасимов заявив, що росія оголосила режим "припинення вогню" в районі окупованих Олешок для проведення "гуманітарної операції". Він настане в ніч проти 27 жовтня.