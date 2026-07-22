ЦИК признала Моркляника и Резникову избранными нардепами
Киев • УНН
ЦИК признала Богдана Моркляника и Викторию Резникову избранными нардепами вместо Маслова и Безгина, которые досрочно прекратили полномочия.
Центральная избирательная комиссия признала Богдана Моркляника и Викторию Резникову избранными народными депутатами Украины, передает УНН со ссылкой на ЦИК.
Детали
В Центральную избирательную комиссию из Аппарата Верховной Рады Украины поступили документы, удостоверяющие досрочное прекращение полномочий народных депутатов Украины Дениса Маслова и Виталия Безгина в связи с личными заявлениями.
Денис Маслов и Виталий Безгин были избраны на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа".
ЦИК рассмотрела указанные документы и признала Богдана Моркляника и Викторию Резникову, следующих по очередности кандидатов, включенных в избирательный список политической партии "Слуга народа" под № 163 и № 165 соответственно, избранными народными депутатами Украины на указанных выборах
Добавим
Для регистрации народными депутатами Украины Богдан Моркляник и Виктория Резникова не позднее двадцатого дня со дня официального обнародования решения ЦИК должны подать в Комиссию определенные избирательным законодательством документы. В свою очередь ЦИК не позднее пятого дня со дня их получения принимает соответствующее решение.
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