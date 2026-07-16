Корецкий и новое правительство принесли присягу в Раде
Киев • УНН
Премьер-министр Сергей Корецкий и члены Кабмина принесли присягу на верность украинскому народу. Корецкого назначили на должность вместо Юлии Свириденко.
Премьер-министр Сергей Корецкий, назначенный на должность Верховной Радой, и члены Кабинета министров принесли присягу на верность украинскому народу, передает УНН со ссылкой на заседание парламента.
Я, Корецкий Сергей Федорович, осознавая высокую ответственность члена Кабинета министров Украины, торжественно присягаю на верность украинскому народу. Обязуюсь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, укреплять суверенитет и независимость Украины, отстаивать права и свободы человека и гражданина, заботиться о благосостоянии украинского народа, устойчивом демократическом развитии общества
Справка
В соответствии с законом "О Кабинете министров Украины", при формировании нового состава правительства присягу зачитывает премьер-министр Украины, ее текст подписывает каждый член Кабмина.
Член правительства вступает в должность с момента принесения им присяги. Подписанный членом Кабмина текст присяги хранится в его личном деле.
Напомним
Верховная Рада в четверг назначила Сергея Корецкого, возглавляющего НАК "Нафтогаз Украины", новым Премьер-министром Украины вместо Юлии Свириденко, которая была освобождена от этой должности во вторник.
Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким, который сегодня был назначен на должность парламентом.