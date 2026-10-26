Россия дискредитирует гуманитарное перемирие в Олешках — анализ

Российская пропаганда представляет перемирие в оккупированных Олешках на Херсонщине как ловушку для российских войск, заявляя, что Украина планирует завезти лодки и подготовиться к форсированию Днепра, однако эти обвинения не подкреплены доказательствами. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций в отчёте от 26 октября, передаёт УНН.

Детали

"В течение 23–25 октября Центр стратегических коммуникаций зафиксировал 1 173 публикации, в которых распространялся соответствующий нарратив", — говорится в сообщении.

В сети Pravda утверждали, что перемирие якобы инициировала Украина, чтобы завезти лодки и подготовиться к форсированию Днепра. Однако эти обвинения не подкреплены доказательствами: пропаганда безосновательно преподносит гуманитарную договорённость как прикрытие для военной операции.

"российские ресурсы превращают договорённость об эвакуации и доставке помощи в признак якобы "военного безумия" Украины. В то же время россию изображают стороной, которая добросовестно выполняет обязательства и стремится к миру. Цель информационных вмешательств — дискредитировать гуманитарную инициативу, заранее подготовить оправдание возможных нарушений режима тишины со стороны россии и поддержать образ москвы как миротворца", — отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Как подчеркнули в Центре, информационным поводом стала договорённость о локальном режиме тишины в Олешках, объявленная 23 октября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Российская омбудсвумен Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец договорились о прекращении огня для эвакуации людей и доставки гуманитарной помощи.

Напомним

США объявили о договорённости между россией и Украиной о локальном прекращении огня в оккупированных Олешках.

Впоследствии глава фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия подтвердил, что в ближайшее время начнётся операция по деблокированию населённого пункта Олешки Херсонской области и его окрестностей.

Украина вводит режим прекращения огня с 03:00 27 октября по киевскому времени для проведения гуманитарной операции во временно оккупированных Олешках.

Начальник российского Генштаба валерий герасимов заявил, что россия объявила режим "прекращения огня" в районе оккупированных Олешек для проведения "гуманитарной операции". Он наступит в ночь на 27 октября.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке гуманитарной миссии в районе временно оккупированных Олешек на Херсонщине. В операции должны принять участие представители Украины, США и россии, а главной задачей станет эвакуация заблокированных людей.