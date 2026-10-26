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росія дискредитує гуманітарне перемир'я в Олешках - аналіз

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Російські ресурси без доказів представляє перемир’я в окупованих Олешках на Херсонщині як пастку для російських військ. Насправді домовленість передбачає евакуацію та допомогу.

росія дискредитує гуманітарне перемир'я в Олешках - аналіз

Російська пропаганда представляє перемир’я в окупованих Олешках на Херсонщині як пастку для російських військ, заявляючи, що Україна планує завезти човни та підготуватися до форсування Дніпра, проте ці звинувачення не підкріплені доказами. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій в звіті від 26 жовтня, передає УНН

Деталі 

"Протягом 23-25 жовтня Центр стратегічних комунікацій зафіксував 1 173 публікації, в яких поширювали відповідний наратив", - йдеться у повідомленні. 

У мережі Pravda стверджували, що перемир’я нібито ініціювала Україна, аби завезти човни та підготувати форсування Дніпра. Однак ці звинувачення не підкріплені доказами: гуманітарну домовленість пропаганда безпідставно подає як прикриття для військової операції.

"російські ресурси перетворюють домовленість про евакуацію та доставку допомоги на ознаку нібито "військового божевілля" України. Водночас росію зображують стороною, яка сумлінно виконує зобов’язання та прагне миру. Мета інформаційних втручань - дискредитувати гуманітарну ініціативу, заздалегідь підготувати виправдання можливих порушень режиму тиші з боку росії та підтримати образ москви як миротворця", - зазначили у Центрі стратегічних комунікацій. 

Як наголосили у Центрі, інфоприводом стала домовленість про локальний режим тиші в Олешках, оголошена 23 жовтня за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Російська омбудсвуман лантратова та український омбудсман Дмитро Лубінець домовилися про припинення вогню для евакуації людей і доставки гуманітарної допомоги. 

Нагадаємо 

США оголосили про домовленість між росією та Україною про локальне припинення вогню в окупованих Олешках.

Згодом голова фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія підтвердив, що найближчим часом розпочнеться операція з деблокування населеного пункту Олешки Херсонської області та його околиць. 

Україна запроваджує режим припинення вогню з 03:00 27 жовтня за київським часом для проведення гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках. 

Начальник російського Генштабу валерій герасимов заявив, що росія оголосила режим "припинення вогню" в районі окупованих Олешок для проведення "гуманітарної операції". Він настане в ніч проти 27 жовтня. 

Президент України Володимир Зеленський розповів про підготовку гуманітарної місії в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. До операції мають долучитися представники України, США та росії, а головним завданням стане евакуація заблокованих людей.  

Павло Башинський

Війна в Україні
Евакуація
Меланія Трамп
російська пропаганда
Війна в Україні
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Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
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