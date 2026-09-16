ЦИК зарегистрировала Дмитрия Выдолоба народным депутатом
Киев • УНН
Дмитрий Выдолоб стал депутатом от «Слуги народа» после отказа Андрея Месяца от мандата. Полномочия он приобретет после принесения присяги.
Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" Дмитрия Видолоба, передает УНН со ссылкой на ЦИК.
Детали
Как известно, 4 сентября 2026 года Центральная избирательная комиссия признала Андрея Месяца избранным народным депутатом Украины. Однако в установленный законодательством срок он подал в Комиссию заявление об отказе от депутатского мандата. В связи с этим ЦИК признала Андрея Месяца таким, который не приобрел депутатских полномочий.
В то же время Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Дмитрия Видолоба, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа". Дмитрий Видолоб был включен в избирательный список этой партии под № 168.
В ЦИК добавили, что депутатские полномочия он приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.
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