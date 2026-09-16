ЦИК зарегистрировала Дмитрия Выдолоба народным депутатом

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" Дмитрия Видолоба, передает УНН со ссылкой на ЦИК.

Детали

Как известно, 4 сентября 2026 года Центральная избирательная комиссия признала Андрея Месяца избранным народным депутатом Украины. Однако в установленный законодательством срок он подал в Комиссию заявление об отказе от депутатского мандата. В связи с этим ЦИК признала Андрея Месяца таким, который не приобрел депутатских полномочий.

В то же время Комиссия признала избранным и зарегистрировала народного депутата Украины Дмитрия Видолоба, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа". Дмитрий Видолоб был включен в избирательный список этой партии под № 168.

В ЦИК добавили, что депутатские полномочия он приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.

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