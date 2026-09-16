ЦВК зареєструвала Дмитра Видолоба народним депутатом

Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народним депутатом України від партії "Слуга народу" Дмитра Видолоба, передає УНН із посиланням на ЦВК.

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Як відомо, 4 вересня 2026 року Центральна виборча комісія визнала Андрія Місяця обраним народним депутатом України. Однак він у визначений законодавством строк подав до Комісії заяву про відмову від депутатського мандата. Відтак ЦВК визнала Андрія Місяця таким, який не набув депутатських повноважень.

Водночас Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Видолоба, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, від політичної партії "Слуга народу". Дмитро Видолоб був включений до виборчого списку цієї партії під № 168.

У ЦВК додали, що депутатські повноваження він набуде з моменту складення присяги у Верховній Раді України.

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