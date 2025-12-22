Стефанчук: закон о выборах в условиях войны будет одноразовым
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что новый закон о выборах во время военного положения будет одноразовым. Рабочая группа готовит законопроект для безопасных и демократических выборов.
Новый закон о выборах в условиях войны будет одноразовым. Об этом во время торжественного мероприятия по случаю Дня работников дипломатической службы сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, информирует УНН.
Подробности
По его словам, рабочая группа подготовит законопроект, который позволит провести демократические выборы во время военного положения.
Я точно знаю, что эта рабочая группа разработает тот документ, который позволит провести не просто выборы, а безопасные, демократические выборы
В то же время он не стал прогнозировать, когда состоятся выборы и при каких условиях, при этом по каждому вопросу есть аргументы "за" и "против".
"Этот закон будет одноразового использования - именно для этих выборов. Далее, я надеюсь, мы перейдем на платформу, предусмотренную в Конституции, Избирательного кодекса и будем двигаться этим путем", - резюмировал Стефанчук.
Контекст
В Верховной Раде создают рабочую группу для проработки вопроса проведения выборов Президента во время военного положения.
Во фракции и группы Верховной Рады поступило приглашение делегировать по два представителя в рабочую группу по подготовке проведения выборов в условиях особого периода и/или послевоенных выборов в Украине.
