Стефанчук: закон про вибори в умовах війни буде одноразовим

19:00 • 5080 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
16:37 • 12460 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 25859 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 20169 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
22 грудня, 13:08 • 21430 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
22 грудня, 13:06 • 22467 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 21013 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 20593 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17911 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13666 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Автомати поштою і "гроші в книзі": викрито міжрегіональний канал нелегальної торгівлі зброєюPhoto22 грудня, 13:00 • 8482 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу у рф, складу боєприпасів та місця запуску "шахедів" окупантів22 грудня, 13:13 • 18835 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 11564 перегляди
Буданов назвав головну невдачу України під час війни22 грудня, 14:37 • 11661 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка17:50 • 4264 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка17:50 • 4284 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 11576 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 35661 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 33120 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 35157 перегляди
Стефанчук: закон про вибори в умовах війни буде одноразовим

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що новий закон про вибори під час воєнного стану буде одноразовим. Робоча група готує законопроєкт для безпечних і демократичних виборів.

Стефанчук: закон про вибори в умовах війни буде одноразовим

Новий закон про вибори в умовах війни буде одноразовим. Про це під час урочистого заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує УНН.

Деталі

За його словами, робоча група підготує законопроєкт, якій дасть можливість провести демократичні вибори під час воєнного стану.

Я точно знаю, що ця робоча група напрацює той документ, який дасть можливість провести не просто вибори, а безпечні, демократичні вибори

- сказав спікер ВР.

Водночас він не став прогнозувати, коли відбудуться вибори і за яких умов, при цьому з кожного питання є аргументи "за" і "проти".

"Цей закон буде одноразового використання - саме для цих виборів. Далі, я сподіваюся, ми перейдемо на платформу, передбачену в Конституції, Виборчого кодексу і будемо рухатися цим шляхом", - резюмував Стефанчук.

Контекст

У Верховній Раді створюють робочу групу для опрацювання питання проведення виборів Президента під час воєнного стану.

До фракцій та груп Верховної Ради надійшло запрошення делегувати по два представника до робочої групи з підготовки проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні.

"М’яч на полі Верховної Ради": у ЦВК висловилися про вибори22.12.25, 12:45 • 2510 переглядiв

