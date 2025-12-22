Стефанчук: закон про вибори в умовах війни буде одноразовим
Київ • УНН
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що новий закон про вибори під час воєнного стану буде одноразовим. Робоча група готує законопроєкт для безпечних і демократичних виборів.
Новий закон про вибори в умовах війни буде одноразовим. Про це під час урочистого заходу з нагоди Дня працівників дипломатичної служби повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує УНН.
Деталі
За його словами, робоча група підготує законопроєкт, якій дасть можливість провести демократичні вибори під час воєнного стану.
Я точно знаю, що ця робоча група напрацює той документ, який дасть можливість провести не просто вибори, а безпечні, демократичні вибори
Водночас він не став прогнозувати, коли відбудуться вибори і за яких умов, при цьому з кожного питання є аргументи "за" і "проти".
"Цей закон буде одноразового використання - саме для цих виборів. Далі, я сподіваюся, ми перейдемо на платформу, передбачену в Конституції, Виборчого кодексу і будемо рухатися цим шляхом", - резюмував Стефанчук.
Контекст
У Верховній Раді створюють робочу групу для опрацювання питання проведення виборів Президента під час воєнного стану.
До фракцій та груп Верховної Ради надійшло запрошення делегувати по два представника до робочої групи з підготовки проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів в Україні.
