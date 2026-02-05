Украина ожидает политического решения о членстве в ЕС в 2027 году - Офис Президента

Киев рассчитывает на политическое решение о членстве Украины в Европейском Союзе в 2027 году. Об этом во время встречи с делегацией Комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, информирует УНН со ссылкой на сообщение ОП.

Также, по его словам, Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты от российских атак и рассчитывает на дополнительные ракеты для систем ПВО.

Отдельное внимание уделили инициативе PURL, благодаря которой Украина имеет возможность закупать у США ракеты для противовоздушной обороны. В целом к этой программе присоединились уже 24 страны, а их общий вклад составляет 5 млрд долл. Потребности Украины на этот год в рамках PURL – 15 млрд долл., ведется активная работа с партнерами над дополнительными взносами