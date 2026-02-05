$43.170.02
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 19110 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 18824 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 20322 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 32522 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 66167 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 28929 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 27879 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22187 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15071 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14663 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств20:38 • 2644 просмотра
Украина ожидает политического решения о членстве в ЕС в 2027 году - Офис Президента

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что Украина рассчитывает на политическое решение о членстве в ЕС в 2027 году. Также страна нуждается в усилении ПВО и дополнительных ракетах.

Украина ожидает политического решения о членстве в ЕС в 2027 году - Офис Президента

Киев рассчитывает на политическое решение о членстве Украины в Европейском Союзе в 2027 году. Об этом во время встречи с делегацией Комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, информирует УНН со ссылкой на сообщение ОП.

Подробности

Также, по его словам, Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты от российских атак и рассчитывает на дополнительные ракеты для систем ПВО.

Отдельное внимание уделили инициативе PURL, благодаря которой Украина имеет возможность закупать у США ракеты для противовоздушной обороны. В целом к этой программе присоединились уже 24 страны, а их общий вклад составляет 5 млрд долл. Потребности Украины на этот год в рамках PURL – 15 млрд долл., ведется активная работа с партнерами над дополнительными взносами

- говорится в сообщении.

Жовква подчеркнул, что уже в первой половине этого года Украина будет полностью готова к открытию всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС.

"Членство Украины в Европейском Союзе является основой будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Именно поэтому нам необходимо четкое политическое решение о членстве Украины уже в 2027 году", – подытожил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет технически готова к вступлению в ЕС до 2027 года. Он заявил, что до конца 2026 года Украина выполнит основные шаги, необходимые для членства.

Членство Украины в ЕС является необходимым условием безопасности Европы - глава МИД Литвы09.12.25, 15:49 • 7697 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Европейский парламент
Европейский Союз
Украина
Киев