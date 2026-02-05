Украина ожидает политического решения о членстве в ЕС в 2027 году - Офис Президента
Киев • УНН
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявил, что Украина рассчитывает на политическое решение о членстве в ЕС в 2027 году. Также страна нуждается в усилении ПВО и дополнительных ракетах.
Киев рассчитывает на политическое решение о членстве Украины в Европейском Союзе в 2027 году. Об этом во время встречи с делегацией Комитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, информирует УНН со ссылкой на сообщение ОП.
Подробности
Также, по его словам, Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны для защиты от российских атак и рассчитывает на дополнительные ракеты для систем ПВО.
Отдельное внимание уделили инициативе PURL, благодаря которой Украина имеет возможность закупать у США ракеты для противовоздушной обороны. В целом к этой программе присоединились уже 24 страны, а их общий вклад составляет 5 млрд долл. Потребности Украины на этот год в рамках PURL – 15 млрд долл., ведется активная работа с партнерами над дополнительными взносами
Жовква подчеркнул, что уже в первой половине этого года Украина будет полностью готова к открытию всех переговорных кластеров по вступлению в ЕС.
"Членство Украины в Европейском Союзе является основой будущих гарантий безопасности для Украины и всей Европы. Именно поэтому нам необходимо четкое политическое решение о членстве Украины уже в 2027 году", – подытожил он.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина будет технически готова к вступлению в ЕС до 2027 года. Он заявил, что до конца 2026 года Украина выполнит основные шаги, необходимые для членства.
