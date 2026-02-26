$43.240.02
Ексклюзив
16:20 • 5816 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 10876 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 12103 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 21881 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 15893 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 74790 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 41435 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 50196 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 63411 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 54232 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Відновлення енергетики України коштуватиме понад 90 млрд доларів - Шмигаль

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Відновлення енергетичного сектору України, за оцінкою Світового банку, коштуватиме 90,6 млрд доларів. Уряд пропонує державно-приватне партнерство для залучення інвестицій.

Відновлення енергетики України коштуватиме понад 90 млрд доларів - Шмигаль

Потреби України на відновлення енергетичного сектору, за останньою оцінкою Світового банку, складають 90,6 млрд доларів. Про це заявив міністр енергетики Денис Шмигаль під час зустрічі Володимира Зеленського з міжнародним бізнесом, пише УНН.

Деталі

Міністр наголосив, що покрити такий обсяг витрат лише коштом державних інвестицій неможливо. Тому уряд пропонує бізнесу механізми державно-приватного партнерства. Шмигаль окреслив п’ять ключових напрямків, які є найбільш перспективними для інвесторів та критично важливими для енергосистеми до початку наступного опалювального сезону.

Першим пріоритетом назвали впровадження систем накопичення енергії (BESS) та гнучких резервів для компенсації коливань генерації. 

Другий кластер — відновлювані джерела енергії, зокрема вітроенергетика в безпечних регіонах та гідроенергетика. 

Третім напрямком є розвиток гнучкої газової генерації: газопоршневих та газотурбінних установок, а також когенерації.

Окрему увагу міністр приділив будівництву локальних мереж Smart Grid для громад і підприємств, а також розвитку агрегації. Останнє дозволить малим гравцям, від домогосподарств до віртуальних електростанцій (VPP), ставати конкурентоспроможними учасниками ринку. 

Нагадаємо

Президент Зеленський провів розмову з міжнародним бізнесом щодо посилення енергетичної стійкості та підготовки до опалювального сезону. Також обговорено розширення інвестицій в Україну, зокрема в оборонно-промисловий комплекс.

Ольга Розгон

