Восстановление энергетики Украины обойдется более чем в 90 млрд долларов - Шмыгаль
Киев • УНН
Восстановление энергетического сектора Украины, по оценке Всемирного банка, обойдется в 90,6 млрд долларов. Правительство предлагает государственно-частное партнерство для привлечения инвестиций.
Потребности Украины в восстановлении энергетического сектора, по последней оценке Всемирного банка, составляют 90,6 млрд долларов. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время встречи Владимира Зеленского с международным бизнесом, пишет УНН.
Подробности
Министр подчеркнул, что покрыть такой объем расходов только за счет государственных инвестиций невозможно. Поэтому правительство предлагает бизнесу механизмы государственно-частного партнерства. Шмыгаль обозначил пять ключевых направлений, которые являются наиболее перспективными для инвесторов и критически важными для энергосистемы до начала следующего отопительного сезона.
Первым приоритетом назвали внедрение систем накопления энергии (BESS) и гибких резервов для компенсации колебаний генерации.
Второй кластер — возобновляемые источники энергии, в частности ветроэнергетика в безопасных регионах и гидроэнергетика.
Третьим направлением является развитие гибкой газовой генерации: газопоршневых и газотурбинных установок, а также когенерации.
Отдельное внимание министр уделил строительству локальных сетей Smart Grid для общин и предприятий, а также развитию агрегации. Последнее позволит малым игрокам, от домохозяйств до виртуальных электростанций (VPP), становиться конкурентоспособными участниками рынка.
Напомним
Президент Зеленский провел разговор с международным бизнесом относительно усиления энергетической устойчивости и подготовки к отопительному сезону. Также обсуждено расширение инвестиций в Украину, в частности в оборонно-промышленный комплекс.