Эксклюзив
16:20 • 5450 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 10511 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 11791 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 21341 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
12:47 • 15664 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 74053 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 41175 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 50095 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 63349 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 54174 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Восстановление энергетики Украины обойдется более чем в 90 млрд долларов - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Восстановление энергетического сектора Украины, по оценке Всемирного банка, обойдется в 90,6 млрд долларов. Правительство предлагает государственно-частное партнерство для привлечения инвестиций.

Восстановление энергетики Украины обойдется более чем в 90 млрд долларов - Шмыгаль

Потребности Украины в восстановлении энергетического сектора, по последней оценке Всемирного банка, составляют 90,6 млрд долларов. Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль во время встречи Владимира Зеленского с международным бизнесом, пишет УНН.

Подробности

Министр подчеркнул, что покрыть такой объем расходов только за счет государственных инвестиций невозможно. Поэтому правительство предлагает бизнесу механизмы государственно-частного партнерства. Шмыгаль обозначил пять ключевых направлений, которые являются наиболее перспективными для инвесторов и критически важными для энергосистемы до начала следующего отопительного сезона.

Первым приоритетом назвали внедрение систем накопления энергии (BESS) и гибких резервов для компенсации колебаний генерации.

Второй кластер — возобновляемые источники энергии, в частности ветроэнергетика в безопасных регионах и гидроэнергетика.

Третьим направлением является развитие гибкой газовой генерации: газопоршневых и газотурбинных установок, а также когенерации.

Отдельное внимание министр уделил строительству локальных сетей Smart Grid для общин и предприятий, а также развитию агрегации. Последнее позволит малым игрокам, от домохозяйств до виртуальных электростанций (VPP), становиться конкурентоспособными участниками рынка.

Напомним

Президент Зеленский провел разговор с международным бизнесом относительно усиления энергетической устойчивости и подготовки к отопительному сезону. Также обсуждено расширение инвестиций в Украину, в частности в оборонно-промышленный комплекс.

Ольга Розгон

