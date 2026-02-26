Зеленський обговорив із міжнародним бізнесом підготовку до зими та інвестиції в оборону

$43.240.02
Ексклюзив
16:20 • 3340 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 6752 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 9938 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 18342 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 14341 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 69868 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 39696 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 49577 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 62974 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 53836 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Україна вперше отримає скраплений газ через Клайпеду до кінця березня - Шмигаль
26 лютого, 08:51 • 4698 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото
26 лютого, 09:00 • 35338 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф
26 лютого, 09:59 • 35254 перегляди
Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму
26 лютого, 10:53 • 5318 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон
13:46 • 14815 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою Odrex
Ексклюзив
13:53 • 18342 перегляди
Ексклюзив
13:53 • 18342 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон
13:46 • 14942 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 69871 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 66041 перегляди
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 66041 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 70960 перегляди
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 70960 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Веревський
Руслан Стефанчук
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Село
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото
26 лютого, 09:00 • 35441 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті
24 лютого, 19:45 • 48361 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом
24 лютого, 16:37 • 51043 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
24 лютого, 14:59 • 56247 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
24 лютого, 12:26 • 56019 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
NASAMS

Зеленський обговорив із міжнародним бізнесом підготовку до зими та інвестиції в оборону

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент Зеленський провів розмову з міжнародним бізнесом щодо посилення енергетичної стійкості та підготовки до опалювального сезону. Також обговорено розширення інвестицій в Україну, зокрема в оборонно-промисловий комплекс.

Зеленський обговорив із міжнародним бізнесом підготовку до зими та інвестиції в оборону

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками міжнародної бізнес-спільноти щодо посилення енергетичної стійкості держави, підготовки до наступного опалювального сезону та залучення інвестицій у відбудову. Про це повідомляє Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Важлива розмова з представниками міжнародної бізнес-спільноти. Обговорили посилення енергетичної стійкості України та підготовку до наступної зими

- зазначив глава держави.

За його словами, вже 1 березня всі місцеві органи влади представлять план розвитку енергетики на наступну зиму.

Важливо, щоб за ці пів року, які в нас будуть до початку наступного опалювального сезону, було зроблено якомога більше в підготовці. Роль приватного сектору в цьому – ключова, і ми розраховуємо на спільні проєкти

- наголосив Президент.

Окремо під час зустрічі обговорили можливості розширення інвестицій в Україну та активніше залучення приватного бізнесу до процесу відбудови, зокрема в оборонно-промисловий комплекс.

Серед ключових питань також – ширші можливості інвестування в Україну та залучення приватного бізнесу до відбудови, зокрема інвестиції в оборонно-промисловому комплексі

- повідомив Зеленський.

Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку України впродовж років повномасштабної російської агресії та підкреслив, що держава залишається відкритою до співпраці.

Навіть під час війни, після такої зими наша країна живе. Ми відкриті до партнерства, до спільних проєктів, до інвестицій, які підтримають наших людей і нашу безпеку. Дякую всім, хто інвестує в стійкість України

- резюмував глава держави.

Володимир Зеленський провів переговори з Іцхаком Герцогом щодо гарантій безпеки та санкцій проти іранського режиму. Президент України подякував за підтримку резолюції ООН та наголосив на необхідності покарання терористів.

Андрій Тимощенков

