Зеленський обговорив із міжнародним бізнесом підготовку до зими та інвестиції в оборону
Київ • УНН
Президент Зеленський провів розмову з міжнародним бізнесом щодо посилення енергетичної стійкості та підготовки до опалювального сезону. Також обговорено розширення інвестицій в Україну, зокрема в оборонно-промисловий комплекс.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками міжнародної бізнес-спільноти щодо посилення енергетичної стійкості держави, підготовки до наступного опалювального сезону та залучення інвестицій у відбудову. Про це повідомляє Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Важлива розмова з представниками міжнародної бізнес-спільноти. Обговорили посилення енергетичної стійкості України та підготовку до наступної зими
За його словами, вже 1 березня всі місцеві органи влади представлять план розвитку енергетики на наступну зиму.
Важливо, щоб за ці пів року, які в нас будуть до початку наступного опалювального сезону, було зроблено якомога більше в підготовці. Роль приватного сектору в цьому – ключова, і ми розраховуємо на спільні проєкти
Окремо під час зустрічі обговорили можливості розширення інвестицій в Україну та активніше залучення приватного бізнесу до процесу відбудови, зокрема в оборонно-промисловий комплекс.
Серед ключових питань також – ширші можливості інвестування в Україну та залучення приватного бізнесу до відбудови, зокрема інвестиції в оборонно-промисловому комплексі
Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку України впродовж років повномасштабної російської агресії та підкреслив, що держава залишається відкритою до співпраці.
Навіть під час війни, після такої зими наша країна живе. Ми відкриті до партнерства, до спільних проєктів, до інвестицій, які підтримають наших людей і нашу безпеку. Дякую всім, хто інвестує в стійкість України
