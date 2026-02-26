Зеленський обговорив із міжнародним бізнесом підготовку до зими та інвестиції в оборону

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками міжнародної бізнес-спільноти щодо посилення енергетичної стійкості держави, підготовки до наступного опалювального сезону та залучення інвестицій у відбудову. Про це повідомляє Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

За його словами, вже 1 березня всі місцеві органи влади представлять план розвитку енергетики на наступну зиму.

Важливо, щоб за ці пів року, які в нас будуть до початку наступного опалювального сезону, було зроблено якомога більше в підготовці. Роль приватного сектору в цьому – ключова, і ми розраховуємо на спільні проєкти