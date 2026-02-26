Зеленський обговорив з президентом Ізраїлю гарантії безпеки та санкції проти Ірану
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів переговори з Іцхаком Герцогом щодо гарантій безпеки та санкцій проти іранського режиму. Президент України подякував за підтримку резолюції ООН та наголосив на необхідності покарання терористів.
Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом гарантії безпеки та санкції проти іранського режиму, передає УНН.
Деталі
Зеленський подякував за солідарність з українцями та підтримку нашої резолюції на Генасамблеї ООН до четвертих роковин із початку повномасштабної російської агресії.
Ціную такі теплі слова про наших людей і потребу миру для України. І саме про це ми говорили – як покласти край війні, яку розвʼязала росія, та дати українцям надійні гарантії безпеки
За словами Зеленського, президент Ізраїлю відзначив запровадження санкцій проти іранського режиму.
Позиція України завжди чітка: жоден терорист у світі не повинен залишатися безкарним. Тільки так можна повернути безпеку та стабільність. Ми уважно стежимо за подіями навколо Ірану й за діями режиму, який підтримує російську війну та забезпечував Росію дронами "Шахед" для терору проти українців - резюмував Зеленський.
