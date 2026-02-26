Зеленський обговорив з президентом Ізраїлю гарантії безпеки та санкції проти Ірану

$43.240.02
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
13:53 • 9290 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою Odrex
12:47 • 9418 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
11:34 • 53451 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 33493 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 47227 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
25 лютого, 18:38 • 61265 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства Портнова
25 лютого, 18:05 • 52635 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
25 лютого, 17:40 • 62225 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 31565 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Сі Цзіньпін висловився за "рівну участь усіх сторін" у переговорах про мир в Україні на тлі закликів Мерца вплинути на москву
26 лютого, 07:08 • 5198 перегляди
Орбан написав листа Зеленському щодо нафтопроводу "Дружба"
26 лютого, 07:34 • 31504 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото
26 лютого, 09:00 • 29810 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф
09:59 • 30866 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон
13:46 • 6218 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою Odrex
13:53 • 9290 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон
13:46 • 6360 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
11:34 • 53451 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 17:40 • 62225 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 13:55 • 67308 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Музикант
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Запорізька область
Вінницька область
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фото
26 лютого, 09:00 • 29881 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті
24 лютого, 19:45 • 46507 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом
24 лютого, 16:37 • 49273 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну
24 лютого, 14:59 • 53997 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом
24 лютого, 12:26 • 54238 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
The Guardian

Зеленський обговорив з президентом Ізраїлю гарантії безпеки та санкції проти Ірану

Київ • УНН

 44 перегляди

Володимир Зеленський провів переговори з Іцхаком Герцогом щодо гарантій безпеки та санкцій проти іранського режиму. Президент України подякував за підтримку резолюції ООН та наголосив на необхідності покарання терористів.

Зеленський обговорив з президентом Ізраїлю гарантії безпеки та санкції проти Ірану

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом гарантії безпеки та санкції проти іранського режиму, передає УНН.

Зеленський подякував за солідарність з українцями та підтримку нашої резолюції на Генасамблеї ООН до четвертих роковин із початку повномасштабної російської агресії.

Ціную такі теплі слова про наших людей і потребу миру для України. І саме про це ми говорили – як покласти край війні, яку розвʼязала росія, та дати українцям надійні гарантії безпеки 

- зазначив Глава держави.

За словами Зеленського, президент Ізраїлю відзначив запровадження санкцій проти іранського режиму.

Позиція України завжди чітка: жоден терорист у світі не повинен залишатися безкарним. Тільки так можна повернути безпеку та стабільність. Ми уважно стежимо за подіями навколо Ірану й за діями режиму, який підтримує російську війну та забезпечував Росію дронами "Шахед" для терору проти українців - резюмував Зеленський.

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з пакетами ЄС проти рф та Ірану
30.06.25, 22:36 • 2729 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Світ
Санкції
Війна в Україні
Генеральна Асамблея ООН
Ізраїль
Шахед-136
Володимир Зеленський
Україна
Іран