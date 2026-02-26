Зеленский обсудил с президентом Израиля гарантии безопасности и санкции против Ирана

$43.240.02
50.960.00
ukenru
14:09 • 2464 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
13:53 • 9744 просмотра
12:47 • 9688 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
11:34 • 53819 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 33645 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 47285 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
25 февраля, 18:38 • 61314 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 52659 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
25 февраля, 17:40 • 62339 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 31583 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Си Цзиньпин высказался за "равное участие всех сторон" в переговорах о мире в Украине на фоне призывов Мерца повлиять на москву26 февраля, 07:08 • 5200 просмотра
Орбан написал письмо Зеленскому по поводу нефтепровода "Дружба"26 февраля, 07:34 • 31505 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 29812 просмотра
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф09:59 • 30867 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 6220 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон13:46 • 6608 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 30029 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 46543 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 49307 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 54040 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 54267 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Израиля гарантии безопасности и санкции против Ирана

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Владимир Зеленский провел переговоры с Ицхаком Герцогом относительно гарантий безопасности и санкций против иранского режима. Президент Украины поблагодарил за поддержку резолюции ООН и подчеркнул необходимость наказания террористов.

Зеленский обсудил с президентом Израиля гарантии безопасности и санкции против Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом гарантии безопасности и санкции против иранского режима, передает УНН.

Детали

Зеленский поблагодарил за солидарность с украинцами и поддержку нашей резолюции на Генассамблее ООН к четвертой годовщине с начала полномасштабной российской агрессии.

Ценю такие теплые слова о наших людях и потребность мира для Украины. И именно об этом мы говорили – как положить конец войне, которую развязала россия, и дать украинцам надежные гарантии безопасности 

- отметил Глава государства.

По словам Зеленского, президент Израиля отметил введение санкций против иранского режима.

Позиция Украины всегда четкая: ни один террорист в мире не должен оставаться безнаказанным. Только так можно вернуть безопасность и стабильность. Мы внимательно следим за событиями вокруг Ирана и за действиями режима, который поддерживает российскую войну и обеспечивал Россию дронами "Шахед" для террора против украинцев - резюмировал Зеленский.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Генеральная Ассамблея ООН
Израиль
Шахед-136
Владимир Зеленский
Украина
Иран