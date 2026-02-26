Зеленский обсудил с президентом Израиля гарантии безопасности и санкции против Ирана
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел переговоры с Ицхаком Герцогом относительно гарантий безопасности и санкций против иранского режима. Президент Украины поблагодарил за поддержку резолюции ООН и подчеркнул необходимость наказания террористов.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом гарантии безопасности и санкции против иранского режима, передает УНН.
Детали
Зеленский поблагодарил за солидарность с украинцами и поддержку нашей резолюции на Генассамблее ООН к четвертой годовщине с начала полномасштабной российской агрессии.
Ценю такие теплые слова о наших людях и потребность мира для Украины. И именно об этом мы говорили – как положить конец войне, которую развязала россия, и дать украинцам надежные гарантии безопасности
По словам Зеленского, президент Израиля отметил введение санкций против иранского режима.
Позиция Украины всегда четкая: ни один террорист в мире не должен оставаться безнаказанным. Только так можно вернуть безопасность и стабильность. Мы внимательно следим за событиями вокруг Ирана и за действиями режима, который поддерживает российскую войну и обеспечивал Россию дронами "Шахед" для террора против украинцев - резюмировал Зеленский.
