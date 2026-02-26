Зеленский обсудил с президентом Израиля гарантии безопасности и санкции против Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом гарантии безопасности и санкции против иранского режима, передает УНН.

Зеленский поблагодарил за солидарность с украинцами и поддержку нашей резолюции на Генассамблее ООН к четвертой годовщине с начала полномасштабной российской агрессии.

Ценю такие теплые слова о наших людях и потребность мира для Украины. И именно об этом мы говорили – как положить конец войне, которую развязала россия, и дать украинцам надежные гарантии безопасности