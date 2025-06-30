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Зеленский подписал указы о синхронизации санкций с пакетами ЕС против рф и Ирана

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Владимир Зеленский подписал три указа, синхронизировав санкции ЕС против, введя пакеты ограничений в отношении Ирана. Санкции касаются физических и юридических лиц из разных стран, включая рф, беларусь и Иран.

Зеленский подписал указы о синхронизации санкций с пакетами ЕС против рф и Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский подписал три указа, которыми Украина синхронизировала 13-й и 14-й пакеты санкций ЕС против рф. Также был синхронизирован пакет "Иран". Об этом говорится в соответствующих указах, опубликованных на Официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН.

Детали

Указом №443/2025 СНБО поддержал внесенные Кабмином предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Соответствующее распоряжение Кабмина № 626-р о внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с решениями Совета Европейского Союза относительно Исламской Республики Иран было принято в пятницу, 27 июня.

В соответствии с распоряжением правительства, предусматривается применение санкций против 238 граждан Ирана, а также против 55 юрлиц, среди которых - военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции; Организация джихада Корпуса стражей исламской революции; Иранская глиноземная компания и тому подобное.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений и т.п. Санкции введены на 10 лет.

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Указ №442/2025 предусматривает введение санкций, которые были внесены Кабмином распоряжением №627-р. Согласно распоряжению, санкции введены против граждан Ирана, россии, беларуси, Литвы. В список попала мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани.

Санкции сроком на 10 лет предусматривают отказ в предоставлении и отмену виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений; блокировку активов.

Также распоряжением вводятся санкции против 88 юрлиц, среди которых компании из россии, беларуси, Ирана, Китая, ОАЭ, Киргизии, Турции, Индии.

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Также Президент подписал указ №445/2025, который предусматривает введение санкций, которые были внесены Кабмином распоряжением №628-р. Распоряжение предусматривает введение санкций против 88 физлиц, среди которых граждане россии и беларуси. Кроме того, предусматривается введение санкций против 45 юридических лиц, которые, в частности, зарегистрированы в россии, Турции, Таиланде, Сербии, Узбекистане, Сингапуре, Индии, Шри-Ланке, Китае.

Напомним

Зеленский отмечал, что Украина полностью синхронизировала 13-й и 14-й пакеты санкций Европейского Союза против россии, также на 100% будет синхронизирован пакет европейских санкций в отношении Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о синхронизации санкций Украины и партнеров против рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

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