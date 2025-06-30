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Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з пакетами ЄС проти рф та Ірану

Київ • УНН

 • 223 перегляди

Володимир Зеленський підписав три укази, синхронізувавши санкції ЄС проти та, запровадивши пакети обмежень щодо Ірану. Санкції стосуються фізичних та юридичних осіб з різних країн, включаючи РФ, Білорусь та Іран.

Зеленський підписав укази про синхронізацію санкцій з пакетами ЄС проти рф та Ірану

Президент України Володимир Зеленський підписав три укази, якими Україна синхронізувала 13 та 14 пакет санкцій від ЄС проти рф. Також було синхронізовано пакет "Іран". Про це йдеться у відповідних указах, опублікованих на Офіційному інтернет-представництві Президента України, передає УНН.

Деталі

Указом №443/2025, РНБО підтримала внесені Кабміном пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів. Відповідне розпорядження Кабміну № 626-р щодо внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до рішень Ради Європейського Союзу щодо Ісламської Республіки Іран було ухвалено у п’ятницю, 27 червня.

Відповідно до розпорядження уряду, передбачається застосування санкцій проти 238 громадян Ірану, а також проти 55 юросіб, серед яких - військово-морський флот Корпусу вартових ісламської революції; Організація джихаду Корпусу вартових ісламської революції; Іранська глиноземна компанія тощо.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод тощо. Санкції введені на 10 років.

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Указ №442/2025 передбачає введення санкцій, які були внесені Кабміном розпорядженням №627-р. Згідно з розпорядженням, санкції введені проти громадян Ірану, росії, білорусі, Литви. До списку потрапила мати глави Чечні рамзана кадирова Аймані.

Санкції терміном на 10 років передбачають відмову у наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в'їзду на територію України; анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод; блокування активів.

Також розпорядженням вводяться санкції проти 88 юросіб, серед яких компанії з росії, білорусі, Ірану, Китаю, ОАЕ, Киргизії, Туреччини, Індії.

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Також Президент підписав указ №445/2025, який передбачає введення санкцій, які були внесені Кабміном розпорядженням №628-р. Розпорядження передбачає введення санкцій проти 88 фізосіб, серед яких громадяни росії та білорусі. Окрім того, передбачається введення санкцій проти 45 юридичних осіб, які, зокрема зареєстровані в росії, Туреччині, Таїланді, Сербії, Узбекистані, Сінгапурі, Індії, Шрі-Ланці, Китаї.

Нагадаємо

Зеленський зазначав, що Україна повністю синхронізувала 13 та 14 пакети санкцій Європейського Союзу проти росії, також на 100% буде синхронізовано пакет європейських санкцій щодо Ірану.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про синхронізацію санкцій України та партнерів проти рф.

Павло Башинський

Павло Башинський

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