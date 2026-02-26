Зеленский обсудил с международным бизнесом подготовку к зиме и инвестиции в оборону

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с представителями международного бизнес-сообщества по усилению энергетической устойчивости государства, подготовке к следующему отопительному сезону и привлечению инвестиций в восстановление. Об этом сообщает Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

По его словам, уже 1 марта все местные органы власти представят план развития энергетики на следующую зиму.

Важно, чтобы за эти полгода, которые у нас будут до начала следующего отопительного сезона, было сделано как можно больше в подготовке. Роль частного сектора в этом – ключевая, и мы рассчитываем на совместные проекты

Отдельно во время встречи обсудили возможности расширения инвестиций в Украину и более активное привлечение частного бизнеса к процессу восстановления, в частности в оборонно-промышленный комплекс.

Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины на протяжении лет полномасштабной российской агрессии и подчеркнул, что государство остается открытым к сотрудничеству.

Даже во время войны, после такой зимы наша страна живет. Мы открыты к партнерству, к совместным проектам, к инвестициям, которые поддержат наших людей и нашу безопасность. Спасибо всем, кто инвестирует в устойчивость Украины