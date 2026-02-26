$43.240.02
Зеленский обсудил с международным бизнесом подготовку к зиме и инвестиции в оборону

Киев • УНН

 • 1362 просмотра

Президент Зеленский провел разговор с международным бизнесом по усилению энергетической устойчивости и подготовке к отопительному сезону. Также обсуждены расширение инвестиций в Украину, в частности в оборонно-промышленный комплекс.

Зеленский обсудил с международным бизнесом подготовку к зиме и инвестиции в оборону

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с представителями международного бизнес-сообщества по усилению энергетической устойчивости государства, подготовке к следующему отопительному сезону и привлечению инвестиций в восстановление. Об этом сообщает Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Важный разговор с представителями международного бизнес-сообщества. Обсудили усиление энергетической устойчивости Украины и подготовку к следующей зиме

- отметил глава государства.

По его словам, уже 1 марта все местные органы власти представят план развития энергетики на следующую зиму.

Важно, чтобы за эти полгода, которые у нас будут до начала следующего отопительного сезона, было сделано как можно больше в подготовке. Роль частного сектора в этом – ключевая, и мы рассчитываем на совместные проекты

- подчеркнул Президент.

Отдельно во время встречи обсудили возможности расширения инвестиций в Украину и более активное привлечение частного бизнеса к процессу восстановления, в частности в оборонно-промышленный комплекс.

Среди ключевых вопросов также – более широкие возможности инвестирования в Украину и привлечение частного бизнеса к восстановлению, в частности инвестиции в оборонно-промышленном комплексе

- сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины на протяжении лет полномасштабной российской агрессии и подчеркнул, что государство остается открытым к сотрудничеству.

Даже во время войны, после такой зимы наша страна живет. Мы открыты к партнерству, к совместным проектам, к инвестициям, которые поддержат наших людей и нашу безопасность. Спасибо всем, кто инвестирует в устойчивость Украины

- резюмировал глава государства.

Напомним

Владимир Зеленский провел переговоры с Ицхаком Герцогом относительно гарантий безопасности и санкций против иранского режима. Президент Украины поблагодарил за поддержку резолюции ООН и подчеркнул необходимость наказания террористов.

Андрей Тимощенков

