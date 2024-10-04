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"Ганебно і огидно": посол ЄС засудив передвиборчі плакати "Грузинської мрії" із фото зруйнованих міст України

"Ганебно і огидно": посол ЄС засудив передвиборчі плакати "Грузинської мрії" із фото зруйнованих міст України

Київ • УНН

 • 26703 перегляди

Павло Герчинський назвав плакати "Грузинської мрії" з руїнами українських міст обурливими та ганебними. Посол підкреслив, що мир у Грузії та ЄС досягнуто ціною жертв українського народу.

Передвиборчі плакати "Грузинської мрії" із зруйнованими українськими містами обурливими та ганебними. Про це заявив сьогодні посол ЄС у Грузії Павло Герчинський, передає УНН із посиланням на "Новини Грузії".

"Дозвольте сказати, що ці банери були і залишаються обурливими, ганебними і огидними", - сказав він, відповідаючи на запитання грузинських журналістів.

Посол підкреслив, що ціною сьогоднішнього миру в Грузії та Євросоюзі стали "жертви українського народу, і він заслуговує на нашу найглибшу повагу".

"Як Євросоюзу нам не байдуже. Після невиправданого, незаконного та особливо жорстокого вторгнення росії в Україну ми вибрали бік, ми підтримали Україну всіма доступними нам коштами, бо українці не лише борються за свою свободу, незалежність та суверенітет, вони борються за всіх нас. Вони виборюють світовий порядок, заснований на законі", — заявив Герчинський.

Нагадаємо

Правляча партія Грузії 26 вересня представила серію передвиборчих плакатів та відеоролик, у яких виборців закликають "обрати мир" і сказати "ні війні". У них зображення знищених російськими військами українських міст протиставляються кадрам церков, парків та нових автобусів у Грузії.

Кампанія викликала шквал критики у соціальних мережах. Президент Грузії Саломе Зарабішвілі назвала нові передвиборчі плакати "Грузинської мрії" "виготовленими у кузні КДБ".

Офіційний Київ заявив, що вважає неприйнятним використання у політичній рекламі "зображень жахливих наслідків нещадної війни росії проти України, страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурної спадщини людства".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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