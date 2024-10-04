"Позорно и отвратительно": посол ЕС осудил предвыборные плакаты "Грузинской мечты" с фото разрушенных городов Украины

Предвыборные плакаты "Грузинской мечты" с разрушенными украинскими городами возмутительны и позорны. Об этом заявил сегодня посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

"Позвольте сказать, что эти баннеры были и остаются возмутительными, позорными и отвратительными", - сказал он, отвечая на вопрос грузинских журналистов.

Посол подчеркнул, что ценой сегодняшнего мира в Грузии и Евросоюзе стали "жертвы украинского народа, и он заслуживает нашего глубочайшего уважения".

"Как Евросоюзу нам не безразлично. После неоправданного, незаконного и особенно жестокого вторжения России в Украину мы выбрали сторону, мы поддержали Украину всеми доступными нам средствами, потому что украинцы не только борются за свою свободу, независимость и суверенитет, они борются за всех нас. Они борются за мировой порядок, основанный на законе", - заявил Герчинский.

Напомним

Правящая партия Грузии 26 сентября представила серию предвыборных плакатов и видеоролик, в которых избирателей призывают "выбрать мир" и сказать "нет войне". В них изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов противопоставляются кадрам церквей, парков и новых автобусов в Грузии.

Кампания вызвала шквал критики в социальных сетях. Президент Грузии Саломе Зарабишвили назвала новые предвыборные плакаты "Грузинской мечты" "изготовленными в кузнице КГБ".

Официальный Киев заявил, что считает неприемлемым использование в политической рекламе "изображений ужасных последствий беспощадной войны россии против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного наследия человечества".