"Позорно и отвратительно": посол ЕС осудил предвыборные плакаты "Грузинской мечты" с фото разрушенных городов Украины
Киев • УНН
Павел Герчинский назвал плакаты "Грузинской мечты" с руинами украинских городов возмутительными и позорными. Посол подчеркнул, что мир в Грузии и ЕС достигнут ценой жертв украинского народа.
Предвыборные плакаты "Грузинской мечты" с разрушенными украинскими городами возмутительны и позорны. Об этом заявил сегодня посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".
"Позвольте сказать, что эти баннеры были и остаются возмутительными, позорными и отвратительными", - сказал он, отвечая на вопрос грузинских журналистов.
Посол подчеркнул, что ценой сегодняшнего мира в Грузии и Евросоюзе стали "жертвы украинского народа, и он заслуживает нашего глубочайшего уважения".
"Как Евросоюзу нам не безразлично. После неоправданного, незаконного и особенно жестокого вторжения России в Украину мы выбрали сторону, мы поддержали Украину всеми доступными нам средствами, потому что украинцы не только борются за свою свободу, независимость и суверенитет, они борются за всех нас. Они борются за мировой порядок, основанный на законе", - заявил Герчинский.
Напомним
Правящая партия Грузии 26 сентября представила серию предвыборных плакатов и видеоролик, в которых избирателей призывают "выбрать мир" и сказать "нет войне". В них изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов противопоставляются кадрам церквей, парков и новых автобусов в Грузии.
Кампания вызвала шквал критики в социальных сетях. Президент Грузии Саломе Зарабишвили назвала новые предвыборные плакаты "Грузинской мечты" "изготовленными в кузнице КГБ".
Официальный Киев заявил, что считает неприемлемым использование в политической рекламе "изображений ужасных последствий беспощадной войны россии против Украины, страданий и крови тысяч невинных людей, разрушений церковных святынь и культурного наследия человечества".