"Грузинская мечта" незаконно использовала фото разрушенной Украины в рекламных баннерах: новые детали
Киев • УНН
Автор фото разрушенного храма в Богородичном заявил о краже снимка для предвыборной кампании "Грузинской мечты". Фотограф Лев Радин категорически отказал в использовании фото, но партия проигнорировала запрет.
Фото, использованное в серии скандальных предвыборных баннеров "Грузинские мечты" с разрушенными украинскими городами, было украдено. С обвинениями выступил проект "Детектор растрат", передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
По данным СМИ, речь идет о снимке с изображением уничтоженного храма в селе Богородичное Донецкой области.
Автор фото - сотрудник агентства Sipa US Лев Радин. На стоковой платформе Alamy указывается, что использование возможно только в "редакционных целях" - репортажах, журналистских обзорах, новостных сообщениях и тому подобное.
Радин говорит, что категорически отказал, когда Alamy обратился за разрешением использовать снимок.
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"Я категорически отказался. Однако они все равно использовали фотографию, хоть и незаконно. Это позорно. Я никогда не поддержу партию "Грузинская мечта", - сказал Радин "Детектору растрат".
В пресс-службе "Грузинской мечты", Sipa US и Alamy не ответили на запросы проекта.
"Детектор растрат" напоминает, что законодательство Грузии запрещает использовать фото или другие материалы в предвыборных кампаниях без разрешения автора.
Именно эти положения стали основанием для закрытия популярных пиратских сайтов Adjaranet и iMovies, где размещались фильмы без лецензий.
Напомним
26 сентября правящая партия Грузии сегодня представила серию новых предвыборных плакатов и видеоролик, в которых избирателей призывают "выбрать мир" и сказать "нет войне". В них изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов противопоставляются кадрам церквей, парков и новых автобусов в Грузии.
Кампания ГМ вызвала шквал критики. Президент Саломи Зурабишвили назвала плакаты "изготовленными в кузнице КГБ". Официальный Киев подчеркнул, что изображать ужасные последствия жестокой войны россии против Украины в политической рекламе недопустимо. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский счел плакаты "позорными и отвратительными".
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что народ страны якобы "не имел полной и адекватной информации о том, что происходит в Украине". По его словам, в течение двух с половиной лет оппозиционные СМИ "представляли события таким образом", будто Грузия "должна была завидовать Украине". Теперь, по словам Кобахидзе, предвыборные баннеры правящей партии показали правду.