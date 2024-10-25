Выборы в Грузии: партия власти попала в скандал из-за "российского следа" в агитационном ролике
Киев • УНН
Правящая партия Грузии выпустила предвыборный ролик, который оказался похожим на российскую рекламу 2018 года. Ранее партия уже попала в скандал из-за использования фото разрушенной Украины в своей агитации.
В Грузии предвыборный ролик от "Грузинской мечты" спровоцировал скандал - там заметили "российский след", передает УНН со ссылкой на SOVA Грузия.
Детали
На днях партия "Грузинская мечта" выпустила новое рекламное видео, которое призывает граждан прийти на выборы. В ролике мужчина сначала отказывается голосовать, объясняя это жене тем, что партия и так победит. Однако после ужасного сна о том, что может произойти, если победит оппозиция, он будит жену и меняет свое мнение.
В интернете быстро заметили сходство нового ролика "Грузинской мечты" с предвыборной рекламой, выпущенной в россии перед президентскими выборами 2018 года. В обоих видео сюжет развивается по схожему сценарию.
"Грузинская мечта" незаконно использовала фото разрушенной Украины в рекламных баннерах: новые детали25 октября 2024, 12:44 • 9862 просмотра
Напомним
26 сентября правящая партия Грузии сегодня представила серию новых предвыборных плакатов и видеоролик, в которых избирателей призывают "выбрать мир" и сказать "нет войне". В них изображения уничтоженных российскими войсками украинских городов противопоставляются кадрам церквей, парков и новых автобусов в Грузии.
Кампания ГМ вызвала шквал критики. Президент Саломи Зурабишвили назвала плакаты "изготовленными в кузнице КГБ". Официальный Киев подчеркнул, что изображать ужасные последствия жестокой войны россии против Украины в политической рекламе недопустимо. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский счел плакаты "позорными и отвратительными".
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что народ страны якобы "не имел полной и адекватной информации о том, что происходит в Украине". По его словам, в течение двух с половиной лет оппозиционные СМИ "представляли события таким образом", будто Грузия "должна была завидовать Украине". Теперь, по словам Кобахидзе, предвыборные баннеры правящей партии показали правду.