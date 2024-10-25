Президентка Грузії допустила свій арешт після виборів
Київ • УНН
Саломе Зурабішвілі заявила про ймовірність свого арешту в разі перемоги "Грузинської мрії" на парламентських виборах 26 жовтня. Президентка припускає, що їй можуть оголосити імпічмент та ув'язнити.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що її можуть заарештувати. Такий сценарій є ймовірним, якщо проросійська партія "Грузинська мрія" переможе на парламентських виборах. Про це повідомляє Mtavari, пише УНН.
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Президента Грузії попросили спрогнозувати, що буде, якщо "Грузинська мрія" здобуде перемогу на майбутніх парламентських виборах, які відбудуться 26 жовтня.
Якщо це станеться, мені, ймовірно, оголосять імпічмент і посадять у в'язницю,
МВС Грузії звільнило співробітника, який засудив побиття демонстрантів спецназом24.10.24, 21:52 • 26984 перегляди