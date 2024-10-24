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МВС Грузії звільнило співробітника, який засудив побиття демонстрантів спецназом

Київ • УНН

 • 26984 перегляди

Рамін Сірадзе заявив, що його змусили піти з МВС після критики жорстокого поводження з протестувальниками під час акцій проти закону про іноагентів. У відомстві це не перший випадок звільнення через критику системи.

МВС Грузії звільнило співробітника, який засудив побиття демонстрантів спецназом

Колишній співробітник Генінспекції МВС Грузії Рамін Сірадзе стверджує, що його змусили звільнитися з органів після того, як він засудив побиття демонстрантів спецназом, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Деталі

Сірадзе працював у системі з 2011 року. Він не уточнив, коли саме відбулося його звільнення, пов'язавши його з протестами проти закону про іноагентів цієї весни.

"На протестних виступах у період прийняття російського закону, коли дивився, як розправляються з людьми, я і кілька моїх співробітників важко вирвали у спецназу чоловіка 60-65 років у Першої школи.

З таких випадків я відкрито фіксував свою думку, що побиття людей з такою жорстокістю не йде в жодні рамки. Саме через це мене та ще одного мого співробітника викликали і сказали, що ми обмовляємо поліцію і стоїмо на іншому боці і маємо написати рапорти про звільнення", — написав Сірадзе на своїй сторінці у Facebook.

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Він додав, що сьогодні в системі продовжує працювати "багато гідних поліцейських", яких він поважає та підтримує дружні стосунки.

"Я ніколи не наклепуватиму на порядного поліцейського", — додав він. Своє звернення ексспівробітник МВС закінчив фразою "Всі на вибори!".

Сірадзе обмежив доступ до публікації невдовзі після її появи. Посаду встигли помітити опозиційні ЗМІ. 

У МВС Грузії заяву Сірадзе досі не коментували.

Додамо

За даними відомства, це вже не перший випадок звільнення поліцейських, які виступили проти системи. Так, у листопаді 2023 року з посади звільнили начальника регіонального управління Департаменту з прав людини МВС Гогу Размадзе, який у соцмережах розповів про порушення у відомстві. Генінспекція визнала його публічні висловлювання спрямованими на дискредитацію керівництва. Це спричинило дисциплінарне покарання.

Розмадзе оскаржив своє звільнення у суді. Клопотання позивача підтримали, заборонивши призначати на посаду Гоги Размадзе іншу людину до закінчення розгляду.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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