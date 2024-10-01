В Грузії почали заповнювати реєстр "іноагентів": туди внесли й українську організацію для допомоги біженцям

ukenru
10:16 • 24012 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 53113 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 121515 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 165350 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 237021 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 159444 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 137848 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127674 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 185665 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77245 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
83 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 106255 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 102674 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 103452 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 74527 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 50242 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 103452 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 237021 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 185665 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 217233 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 548662 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 5794 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 10284 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 18189 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 31450 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 34980 перегляди
Актуальне
В Грузії почали заповнювати реєстр "іноагентів": туди внесли й українську організацію для допомоги біженцям

В Грузії почали заповнювати реєстр "іноагентів": туди внесли й українську організацію для допомоги біженцям

Київ • УНН

 • 33474 перегляди

У Грузії почали формувати перелік організацій-"іноагентів". До списку потрапила "Молодіжна організація українців Грузії — Світанок", яка допомагає українським біженцям інтегруватися в країні.

У Грузії почали формувати перелік організацій-"іноагентів" після того, як кілька місяців тому там став чинним відповідний закон. До переліку майже одразу ж внесли організацію українців "Молодіжна організація українців Грузії — Світанок". Про це пише "Эхо Кавказа", передає УНН.

Деталі

Видання зазначає, що першими до списку іноагентів" наразі потрапило загалом дев’ять неурядових організацій. Серед них:

  • «Професійна спілка фермерів та сільськогосподарських працівників Грузії», 
  • «Кутаїський Дім Молоді»,
  •  «Союз християн»,
  •  «Єврейський культурно-просвітницький фонд», 
  • «Inclusive practices», яка працює над ініціативами для людей з інвалідністю, 
  • «Молодіжна організація українців Грузії — Світанок».

Назви організацій та їх фінансові декларації публікуються на сайті державного реєстру Грузії.

Згідно із законом, медіа та громадські організації, які за даними 2023 року отримували понад 20% своїх доходів з-за кордону (це переважна більшість грузинських онлайн-медіа та громадських організацій, які працюють переважно із західними фондами), мали подати заявку на реєстрацію як організації, що переслідують інтереси іноземної сили через Зал державної служби.

Реакція "Молодіжної організації українців в Грузії - Світанок"

Представники організації розповіли, що вони допомагають українським біженцям інтегруватися в Грузії та "розбудовують громадянське суспільство".

На тлі внесення до переліку "іноагентів" в організації заявили, що виступають проти "обмежувальних дій громадського сектору", а сам закон про "іноагентів" назвали "перешкодою на шляху до Європейського Союзу".

Водночас там погодились зареєструватись у Реєстрі прозорості іноземного впливу. В організації пояснили, що не можуть ризикувати втратити можливість надання допомоги українцям через невиконання закону.

Нагадаємо

У серпні в Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів" — його підписав спікер парламенту країни, обійшовши в такий спосіб вето президентки Саломе Зурабішвілі.

Прийняття цього закону викликало обурення суспільства - декілька тижнів у країні тривали багатотисячні акції проти ухвалення цього документа. Критики законопроєкту вважають його аналогом російського, яким кремль придушує свободу слова у своїй країні. 

Після ухвалення закону Євросоюз припинив частину допомоги Грузії, а США відклали військові навчання на невизначений термін.  

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини СвітуНаші за кордоном
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
salome-zurabichviliСаломе Зурабішвілі
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
hruziia-krainaГрузія

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.18
Золото
$3,055.66
Ethereum
$2,070.86