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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Грузии начали заполнять реестр «иноагентов»: туда внесли и украинскую организацию для помощи беженцам

В Грузии начали заполнять реестр «иноагентов»: туда внесли и украинскую организацию для помощи беженцам

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 16:06  •  3297 просмотра

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В Грузии начали формировать перечень организаций-«иноагентов». В список попала «Молодежная организация украинцев Грузии - Рассвет», которая помогает украинским беженцам интегрироваться в стране.

В Грузии начали формировать перечень организаций-«иноагентов» после того, как несколько месяцев назад там вступил в силу соответствующий закон. В перечень почти сразу же внесли организацию украинцев «Молодежная организация украинцев Грузии - Рассвет». Об этом пишет «Эхо Кавказа», передает УНН.

Детали

Издание отмечает, что первыми в список иноагентов» пока попало всего девять неправительственных организаций. Среди них:

  • «Профессиональный союз фермеров и сельскохозяйственных работников Грузии», 
  • «Кутаисский Дом Молодежи»,
  •  «Союз христиан»,
  •  «Еврейский культурно-просветительский фонд», 
  • «Inclusive practices», которая работает над инициативами для людей с инвалидностью, 
  • «Молодежная организация украинцев Грузии - Рассвет».

Названия организаций и их финансовые декларации публикуются на сайте государственного реестра Грузии.

Согласно закону, медиа и общественные организации, которые по данным 2023 года получали более 20% своих доходов из-за рубежа (это подавляющее большинство грузинских онлайн-медиа и общественных организаций, которые работают преимущественно с западными фондами), должны были подать заявку на регистрацию как организации, преследующие интересы иностранной силы через Зал государственной службы.

Реакция «Молодежной организации украинцев в Грузии - Рассвет»

Представители организации рассказали, что они помогают украинским беженцам интегрироваться в Грузии и «развивают гражданское общество».

На фоне внесения в перечень «иноагентов» в организации заявили, что выступают против «ограничительных действий общественного сектора», а сам закон об «иноагентах» назвали «препятствием на пути в Европейский Союз».

В то же время там согласились зарегистрироваться в Реестре прозрачности иностранного влияния. В организации объяснили, что не могут рисковать потерять возможность оказания помощи украинцам из-за невыполнения закона.

Напомним,

В августе в Грузии официально вступил в силу закон об «иноагентах» - его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента Саломе Зурабишвили.

Принятие этого закона вызвало возмущение общества - несколько недель в стране продолжались многотысячные акции против принятия этого документа. Критики законопроекта считают его аналогом российского, которым кремль подавляет свободу слова в своей стране. 

После принятия закона Евросоюз прекратил часть помощи Грузии, а США отложили военные учения на неопределенный срок.  

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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