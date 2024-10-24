МВД Грузии уволило сотрудника, осудившего избиение демонстрантов спецназом

Бывший сотрудник Генинспекции МВД Грузии Рамин Сирадзе утверждает, что его заставили уволиться из органов после того, как он осудил избиение демонстрантов спецназом, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Сирадзе работал в системе с 2011 года. Он не уточнил, когда именно произошло его увольнение, связав его с протестами против закона об иноагентах этой весной.

"На протестных выступлениях в период принятия российского закона, когда смотрел, как расправляются с людьми, я и несколько моих сотрудников тяжело вырвали у спецназа мужчину 60-65 лет у Первой школы.

Из таких случаев я открыто фиксировал свое мнение, что избиение людей с такой жестокостью не идет ни в какие рамки. Именно поэтому меня и еще одного моего сотрудника вызвали и сказали, что мы клевещем на полицию и стоим на другой стороне и должны написать рапорты об увольнении", - написал Сирадзе на своей странице в Facebook.

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Он добавил, что сегодня в системе продолжает работать "много достойных полицейских", которых он уважает и поддерживает дружеские отношения.

"Я никогда не буду клеветать на порядочного полицейского", - добавил он. Свое обращение экс-сотрудник МВД закончил фразой "Все на выборы!".

Сирадзе ограничил доступ к публикации вскоре после ее появления. Пост успели заметить оппозиционные СМИ.

В МВД Грузии заявление Сирадзе до сих пор не комментировали.

Добавим

По данным ведомства, это уже не первый случай увольнения полицейских, которые выступили против системы. Так, в ноябре 2023 года с должности уволили начальника регионального управления Департамента по правам человека МВД Гогу Размадзе, который в соцсетях рассказал о нарушениях в ведомстве. Генинспекция признала его публичные высказывания направленными на дискредитацию руководства. Это повлекло дисциплинарное наказание.

Розмадзе обжаловал свое увольнение в суде. Ходатайство истца поддержали, запретив назначать на должность Гоги Размадзе другого человека до окончания разбирательства.

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