Конституционный суд Грузии отказался приостановить "закон об иноагентах"
Киев • УНН
КС Грузии отклонил ходатайство о приостановлении действия закона «О прозрачности иностранного влияния». Правящая партия довольна решением, оппозиция и общественный сектор называют это предательством конституции.
Конституционный суд Грузии отказался удовлетворить ходатайство истцов и остановить действие закона «О прозрачности иностранного влияния» - так называемого «закона об иноагентах». Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.
Детали
Иск против парламента подали президент страны, оппозиционные депутаты, неправительственные организации и СМИ. Они требовали применения этой временной меры, пока Конституционный суд не примет окончательное решение о конституционности самого закона.
В правящей партии «Грузинская мечта» остались довольны решением суда. Там считают, что истцы во время заседаний не смогли представить никаких аргументов нарушения законом конституции или европейских ценностей.
В оппозиции и гражданском секторе, как назвали отказ приостановить действие закона «предательством конституции и выполнением заказа власти».
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