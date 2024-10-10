Конституционный суд Грузии отказался приостановить "закон об иноагентах"

Конституционный суд Грузии отказался удовлетворить ходатайство истцов и остановить действие закона «О прозрачности иностранного влияния» - так называемого «закона об иноагентах». Об этом УНН сообщает со ссылкой на BBC.

Детали

Иск против парламента подали президент страны, оппозиционные депутаты, неправительственные организации и СМИ. Они требовали применения этой временной меры, пока Конституционный суд не примет окончательное решение о конституционности самого закона.

В правящей партии «Грузинская мечта» остались довольны решением суда. Там считают, что истцы во время заседаний не смогли представить никаких аргументов нарушения законом конституции или европейских ценностей.

В оппозиции и гражданском секторе, как назвали отказ приостановить действие закона «предательством конституции и выполнением заказа власти».

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