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Правящая партия Грузии использовала фото разрушенных Россией городов Украины для собственных предвыборных баннеров

Правящая партия Грузии использовала фото разрушенных Россией городов Украины для собственных предвыборных баннеров

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 13:06  •  7224 просмотра

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Правящая партия Грузии разместила агитационные баннеры с фото разрушенных украинских городов. Их противопоставили мирным грузинским городам, призывая «выбирать мир» и «сказать нет войне».

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в рамках предвыборной агитации использовала фото разрушенных украинских городов. Кадрам разрушений противопоставили грузинские города, фонтаны и новые автобусы. Об этом пишет ряд грузинских СМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что новые баннеры появились в этот четверг, 26 сентября. В большинстве случаев речь идет об однотипных плакатах или видеороликах, где кадрам разрушений в Украине противопоставляют целые грузинские города и фонтаны.

Подписи на баннерах призывают избирателей "выбирать мир" и "сказать нет войне". Кое-где часть плаката с фото разрушений дополнена номерами в избирательных списках оппозиционных прозападных партий. 

Как пишет портал Sova на некоторых кадрах можно заметить наиболее узнаваемые фото среди которых Киевщина и Мариуполь. 

Между тем  ролик на официальной странице партии "Грузинская мечта" уже набрал около 4 тысяч реакций и имеет несколько сотен комментариев. 

Среди последних в частности немало разделяют идею "Грузинской мечты" и одобряют такую рекламу.

Напомним,

Весной премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что никто не дождется майдана в Грузии и цинично упомянул о "результатах" протестов для Украины. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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