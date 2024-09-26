Правящая партия Грузии использовала фото разрушенных Россией городов Украины для собственных предвыборных баннеров

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" в рамках предвыборной агитации использовала фото разрушенных украинских городов. Кадрам разрушений противопоставили грузинские города, фонтаны и новые автобусы. Об этом пишет ряд грузинских СМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что новые баннеры появились в этот четверг, 26 сентября. В большинстве случаев речь идет об однотипных плакатах или видеороликах, где кадрам разрушений в Украине противопоставляют целые грузинские города и фонтаны.

Подписи на баннерах призывают избирателей "выбирать мир" и "сказать нет войне". Кое-где часть плаката с фото разрушений дополнена номерами в избирательных списках оппозиционных прозападных партий.

Как пишет портал Sova на некоторых кадрах можно заметить наиболее узнаваемые фото среди которых Киевщина и Мариуполь.

Между тем ролик на официальной странице партии "Грузинская мечта" уже набрал около 4 тысяч реакций и имеет несколько сотен комментариев.

Среди последних в частности немало разделяют идею "Грузинской мечты" и одобряют такую рекламу.

Напомним,

Весной премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что никто не дождется майдана в Грузии и цинично упомянул о "результатах" протестов для Украины.