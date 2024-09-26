Керівна партія Грузії використала фото зруйнованих росією міст України для власних передвиборчих банерів
Київ • УНН
Правляча партія Грузії розмістила агітаційні банери з фото зруйнованих українських міст. Їх протиставили мирним грузинським містам, закликаючи "обирати мир" і "сказати ні війні".
Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" у рамках передвиборчої агітації використала фото зруйнованих українських міст. Кадрам руйнувань протиставили грузинські міста, фонтани і нові автобуси. Про це пише низка грузинських ЗМІ, передає УНН.
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Зазначається, що нові банери з'явились цього четверга, 26 вересня. У більшості випадків йдеться про однотипні плакати чи відеоролики, де кадрам руйнувань в Україні протиставляють цілі грузинські міста та фонтани.
Підписи на банерах закликають виборців "обирати мир" і "сказати ні війні". Подекуди частина плаката з фото руйнувань доповнена номерами у виборчих списках опозиційних прозахідних партій.
Як пише портал Sova на деяких кадрах можна помітити найбільш впізнавані фото серед яких Київщина та Маріуполь.
Тим часом ролик на офіційній сторінці партії "Грузинська мрія" вже набрав близько 4 тисяч реакцій та має декілька сотень коментарів.
Серед останніх зокрема чимало поділяють ідею "Грузинської мрії" та схвалюють таку рекламу.
Нагадаємо
Навесні прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що ніхто не дочекається майдану у Грузії і цинічно згадав про "результати" протестів для України.