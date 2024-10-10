Конституційний суд Грузії відмовився призупинити "закон про іноагентів"
Київ • УНН
КС Грузії відхилив клопотання про призупинення дії закону "Про прозорість іноземного впливу". Правляча партія задоволена рішенням, опозиція та громадський сектор називають це зрадою конституції.
Конституційний суд Грузії відмовився задовольнити клопотання позивачів і зупинити дію закону "Про прозорість іноземного впливу" - так званого "закону про іноагентів". Про це УНН повідомляє із посиланням на BBC.
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Позов проти парламенту подали президент країни, опозиційні депутати, неурядові організації та ЗМІ. Вони вимагали застосування цього тимчасового заходу, поки Конституційний суд не ухвалить остаточного рішення щодо конституційності самого закону.
У правлячій партії "Грузинська мрія" залишилися задоволені рішенням суду. Там вважають, що позивачі під час засідань не змогли представити жодних аргументів порушення законом конституції або європейських цінностей.
В опозиції та громадянському секторі, як назвали відмову призупинити дію закону "зрадою конституції та виконанням замовлення влади".
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