Президент Грузии допустила свой арест после выборов
Киев • УНН
Саломе Зурабишвили заявила о вероятности своего ареста в случае победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 26 октября. Президент предполагает, что ей могут объявить импичмент и посадить в тюрьму.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что ее могут арестовать. Такой сценарий вероятен, если пророссийская партия "Грузинская мечта" победит на парламентских выборах. Об этом сообщает Mtavari, пишет УНН.
Детали
Президента Грузии попросили спрогнозировать, что будет, если "Грузинская мечта" одержит победу на предстоящих парламентских выборах, которые состоятся 26 октября.
Если это произойдет, мне, вероятно, объявят импичмент и посадят в тюрьму,
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