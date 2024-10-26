Президентка Грузии проголосовала на парламентских выборах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проголосовала на парламентских выборах, выразив уверенность, что сегодня "победит Грузия". Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsGeorgia.

"На этот раз я голосовала не за кого-то, а за что-то. Я голосовал за новую Грузию, ради которой 22 года назад приехала в эту страну, за которую молились мои предки. Я голосовала за ту Грузию, о которой, я уверена, молится вся Грузия. Вечером мы все будем победителями. Никто не проиграет, потому что победит Грузия", — заявила Зурабишвили.

В Грузии начались парламентские выборы. Участки для голосования открылись в субботу в 8:00 по местному времени в масштабах страны за исключением оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона.

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По данным Центризбиркома, в Грузии насчитывается 3 044 избирательных участка. В их числе 13 спецучастков – 12 при пенитенциарных учреждениях и один при психиатрическом центре. Также в день голосования будут работать 67 участков, которые находятся за пределами Грузии – в 53 городах 42 стран мира.

Право голоса имеют 3 508 294 гражданина, включая 95 910 человек за границей.

В Грузии голосование проходит в 84 избирательных округах. Самый большой округ — это Батуми, где зарегистрированы около 155 тыс. избирателей. Самый маленький — Шуахеви (около 14,5 тыс.).

Нынешние выборы – первые, на которых массово применяются электронные средства голосования – аппараты верификации избирателей и подсчета голосов. Ими воспользуются до 90% избирателей. На 2330 участках, включая все за рубежом, голосование будет проводиться в традиционной форме, по старым правилам.

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Парламент укомплектуют по новым правилам. 150 депутатов законодательного органа впервые избирают не по смешанной, как прежде, а полностью по пропорциональной системе.

Для того чтобы попасть в парламент, партиям нужно будет преодолеть пятипроцентный барьер. За депутатские мандаты борются 18 политических субъектов.

Опросы общественного мнения дают противоречивые прогнозы. Наиболее вероятен сценарий, при котором барьер преодолеют правящая "Грузинская мечта" и еще четыре оппозиционных силы.

Если ни одной партии не удастся получить большинство мест, нужно будет формировать коалиционное правительство.

Дополнение

Сегодня, 26 октября в Грузии проходят парламентские выборы, которые могут существенно повлиять на направление развития страны.