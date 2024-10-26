"Грузинська мрія" лідирує на виборах у Грузії з понад 50% голосів
Київ • УНН
За даними ЦВК Грузії, після підрахунку 70.91% бюлетенів правляча партія "Грузинська мрія" набирає 52.99% голосів. На другому місці "Коаліція за зміни" з 11.2%, на третьому - "Єдність" з 9.83%.
Попередньо, в Грузії на виборах більшість голосів отримала правляча партія "Грузинська мрія". Про це повідомляє Эхо Кавказа, передає УНН.
Деталі
За словами голови ЦВК Георгія Каландарішвілі, партія "Грузинська мрія" набирає 52.99% голосів після підрахунку даних із 2206 дільниць, що відповідає 70.91% від загальної кількості.
Ситуація у інших партія виглядає наступним чином:
"Коаліція за зміни - Гварамія, Мелія, Гірчі, Дроа" - 11.2%;
"Єдність" ("Національний рух", "Стратегія Агмашенебелі", "Європейська Грузія") - 9.83%;
"Сильна Грузія" ("Лело", "За народ", "Площа свободи", "Громадяни") - 9.02%;
"Гахарія - За Грузію" - 8.22%;
"Гірчі" (Яго Хвічія) - 3.22%;
"Альянс патріотів" / "Альт-інфо" - 2.53%;
Лейбористська партія – 0,75%.
Парламентські вибори в Грузії: результати перших екзитполів26.10.24, 19:32 • 25896 переглядiв