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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пророссийская партия "Грузинская мечта" набирает более 54% голосов – ЦИК Грузии

Пророссийская партия "Грузинская мечта" набирает более 54% голосов – ЦИК Грузии

Киев  •  УНН

07:30 • 398 просмотра

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Правящая партия "Грузинская мечта" набирает 54,27% голосов на парламентских выборах в Грузии. На зарубежных участках лидирует "Коалиция за перемены" с 29% голосов.

По обновленным предварительным данным ЦИК в Грузии лидирует партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", получившая более 54% голосов. На зарубежных участках избиратели отдали предпочтение "Коалиции за перемены", которая набрала около 29% голосов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Эхо Кавказа.

По обновленным предварительным данным ЦИК, на парламентских выборах партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 54,273% голосов (1 114 936 голосов). 

На данный момент подсчитаны бюллетени избирателей с 3085 участков, что составляет 99,164% от общего числа участков (3111).

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Результаты других партий:

  • «Коалиция за перемены» – 10,806% (221 992 голоса)
  • «Единство – Национальное движение» – 10,094% (207 353 голоса)
  • «Сильная Грузия» – 8,752% (179 795 голосов)
  • «Гахария за Грузию» – 7,75% (159 204 голоса).

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на 52 зарубежных избирательных участках 29,076% голосов (5489 голосов) были отданы за "Коалицию за перемены". За ней следуют:

  • «Единство - Национальное движение» с 20,839% (3934 голоса)
  • «Грузинская мечта» с 17,735% (3348 голосов)
  • «Сильная Грузия» с 14,053% (2653 голоса)
  • «Гахария за Грузию» с 8,449% (1595 голосов).

Напомним 

Еще вчера правящая партия "Грузинская мечта" получила  52.99% голосов.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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