Пророссийская партия "Грузинская мечта" набирает более 54% голосов – ЦИК Грузии

По обновленным предварительным данным ЦИК в Грузии лидирует партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", получившая более 54% голосов. На зарубежных участках избиратели отдали предпочтение "Коалиции за перемены", которая набрала около 29% голосов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Эхо Кавказа.

По обновленным предварительным данным ЦИК, на парламентских выборах партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 54,273% голосов (1 114 936 голосов).

На данный момент подсчитаны бюллетени избирателей с 3085 участков, что составляет 99,164% от общего числа участков (3111).

Результаты других партий:

«Коалиция за перемены» – 10,806% (221 992 голоса)

«Единство – Национальное движение» – 10,094% (207 353 голоса)

«Сильная Грузия» – 8,752% (179 795 голосов)

«Гахария за Грузию» – 7,75% (159 204 голоса).

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на 52 зарубежных избирательных участках 29,076% голосов (5489 голосов) были отданы за "Коалицию за перемены". За ней следуют:

«Единство - Национальное движение» с 20,839% (3934 голоса)

«Грузинская мечта» с 17,735% (3348 голосов)

«Сильная Грузия» с 14,053% (2653 голоса)

«Гахария за Грузию» с 8,449% (1595 голосов).

Напомним

Еще вчера правящая партия "Грузинская мечта" получила 52.99% голосов.